La Casa de Los Famosos: Gaby Spanic responde a comparaciones de Alicia Machado

La Casa de Los Famosos trae mucho drama siendo una telenovela de la vida real, en la primera temporada, vimos cómo era el enfrentamiento entre Gaby Spanic y Alicia Machado las cuales fueron las dos participantes con mayor liderazgo dentro de la casa. Ahora la actriz venezolana no se queda callada y decide responderle a comparaciones hechas por la exreina de belleza.

Gaby Spanic reacciona a comparaciones con Niurka | La Mesa Caliente Gaby Spanic recordó sus líos con Alicia Machado en La Casa de los Famosos y fue clara al decir lo que piensa cuando las comparan con Niurka Marcos y Laura Bozzo.

Alicia Machado forma parte del grupo de invitados especiales de la edición especial de La Casa de Los Famosos pues la actitud de Niurka Marcos y Laura Bozzo ha sido vinculadas por Alicia Machado, similar a la relación de amor y odio que mantuvo con Gaby Spanic, parece que este comentario no fue del agrado de la eterna “Usurpadora” y decidió darle un parado a los comentarios de la exreina de belleza.

Gaby Spanic se sintió atacada por Alicia Machado

A su vez, Spanic no se sintió muy contenta por la comparación que hizo su colega Machado. Por ello, los medios de comunicación la abordaron y le preguntaron qué opinaba al respecto de todos estos comentarios que estaban surgiendo, a lo que respondió: “Estar ahí no es fácil. Les mando mucha luz. ¿Qué llamas tú carácter fuerte? Porque en esa experiencia la agredida fui yo. Fui muy decente, como siempre lo he sido”.

Gaby Spanic también reveló que ella fue una victima de la competencia debido a que Machado en diversas circunstancias buscó agredirla verbalmente sin importar cómo se pudiera sentir tras sus desplantes y malas palabras Además, explicó que en todo momento intentó mantener la postura que toda dama debería, y así evitar caer bajo por las provocaciones de terceros.

Alicia Machado y Gaby Spanic enemigas dentro de La Casa de Los Famosos

Las actrices protagonizaron varias peleas a gritos, pues todo esto se originó por la convivencia. La molestia de Spanic contra Machado nace debido a que la Miss Universo 1996, cuestionaba todo lo que sucedía dentro de la casa. Spanic asegura que Machado le da ataques de ira y comienza a atacar e insultar a todo el mundo, pidiendo respeto para ella y sus compañeros, “ hay que aplaudir también todas tus pendejadas… eres doble cara y todo el mundo lo sabe”. Aseguró Machado en la discusión, respondiendo a Spanic cuando ella comentó que lo único que quiere (Machado) es arma show. Recordemos que ambas mantenían una buena relación desde hace años, pero durante la convivencia en el reality, fueron las numerosas peleas que trascendieron y ocasionaron la ruptura de su amistad.

Gaby Spanic y Alicia Machado se pelean a gritos en La Casa de los Famosos Video oficial de Al Rojo Vivo. Las actrices Gaby Spanic y Alicia Machado protagonizaron una pelea a gritos en La Casa de los Famosos, y no fue el único enfrentamiento en el reality.

Este simple comentario que realizó Alicia Machado dejó en evidencia que no tiene buena relación con Gaby Spanic y esta no quiere saber nada de su compatriota, pues ambas protagonizaron varios encontronazos en la pasada edición de La Casa de Los Famosos que dejo al descubierto que su relación se encontraba fracturada.