Guerra de divas: ¿Por qué Gaby Spanic no soportaba a Lucero?

La actriz venezolana Gaby Spanic, exparticipante en La Casa de Los Famosos, suelta la sopa y revela los detalles en un audio filtrado de su verdadera relación con la actriz mexicana Lucero. Esto tras compartir reparto en la telenovela “Soy tu dueña”, pero existe rivalidad entre las actrices, ¡Aquí te lo contamos!

Soy Tu Dueña – Ivana Enfrenta a Valentina Capitulo 56

Han pasado más de 12 años desde que Spanic y Lucero estuvieron juntas en la telenovela “Soy tu dueña” en esta, ambas artistas compartieron roles juntas. Lucero interpretaba a Valentina y Gaby a Ivana. Según la historia, el papel de la venezolana le tenía envidia y celos al personaje de la también cantante, por lo que le hacía la vida imposible.

¿Qué habría dicho Gaby Spanic sobre Lucero?

Toda esta rivalidad se dio cuando en el año 2019 se filtró un audio donde Gabriela Spanic señalaba a Lucero de “envidiosa” motivo por el cual desató la polémica en los medios de comunicación, pero ¿qué fue lo que realmente dijo?

Gaby Spanic arremete contra Lucero en audios filtrados

“Lucero es una envidiosa, manda a la gente a joder, porque hasta videos han salido. Fue abrazar a la niña a una fiesta, a la Carita de Ángel, y la niña como que hizo así con la mano, se le vio la actitud, pero ella trata de ser la más linda, la más nice y nadie le cree un coño”, dijo Spanic en el audio filtrado.

escucha aquí el audio

En esa oportunidad, la eterna “Usurpadora” reconoció la veracidad del audio y aseguró que lo sucedido ahí fue una traición por parte de una amiga brasileña que filtró el material, según explicó, dio toda su confianza y se siente amenazada.

¡Gaby Spanic le "declara la guerra" a Lucero!

Gabriela Spanic, no dudó en indicar que ella no es perfecta y que no es la única que habla ese tipo de cosas en confianza con amigos.Según se rumora que la ausencia de Spanic de Televisa se dio a raíz de la relación de ambas actrices cuando compartían roles en la telenovela, desatando muchos conflictos internos.

Gaby Spanic contó por qué no está trabajando en televisión

Lucero no se quedo callada y rompió el silencio al hablar con respecto al comentado y polémico audio de Gabriela Spanic, el cual la tildó de envidiosa, “la verdad es que no he oído el audio … Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, aseguró Lucero hacia los medios.

¿Qué le respondió Lucero a Gaby Spanic?

Lucero es una de los rostros más conocidos de México, Asimismo, en esa oportunidad aseguró que nunca existió alguna pelea con Gaby Spanic durante las grabaciones de la novela y se mostró sorprendida de la actitud de Spanic en el polémico audio.

Este encontronazo despertó de nuevo la opinión pública, no es la primera vez que Spanic va en contra de varias figuras. La actriz recordada por su interpretación en “La usurpadora” ha demostrado que su talento y conflictos son cualidades que la mantiene vigente en el mundo del espectáculo.