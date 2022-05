La Casa de Los Famosos 2: feliz día de las madres a estas celebridades del reality

Para conmemorar el día de las madres, dentro de las celebridades confirmadas para la segunda temporada de La Casa de Los Famosos contamos con la presencia de mamás que a lo largo de su carrera hemos conocido lo importante que son sus hijos en su carrera, así que felicitamos a cada una de ellas y aquí te presentamos el rol más importante que han desempeñado.

1. Niurka Marcos

Niurka Marcos es conocida por todos cómo “La mujer escándalo”, a lo largo de su carrera hemos visto cómo su talento como actriz, bailarina y cantante ha prevalecido ante todo, pero también su faceta como madre, Marcos es la primera seguidora de sus hijos. La vedette cubana tiene tres retoños, Kiko Marcos el cual es su primogénito, ha estado un poco alejado de las cámaras y actualmente se dedica a crear videos juegos. Por su parte, su hija Romina es conocida en el mundo del entretenimiento por su carrera como actriz e influencer, a través de su canal de YouTube hemos conocido la gran similitud con su madre, el hijo menor de cubana es Emilio Osorio, pues heredó los grandes dotes actorales de su madre y ha participado en grandes producciones en México.

2. Ivonne Montero

Ivonne Montero es nuestra eterna protagonista de novela que dice presente en esta edición de La Casa de Los Famosos, de su matrimonio con el cantante Fabio Melanitto nació su única hija Antonella, como ella ha dicho en algunas oportunidades con la prensa , Antonella es su “princesa intrépida y aguerrida, capaz de lograr cualquier propósito”. Además, es “audaz” y “hábil”. Por su parte, uno de los grandes retos de Ivonne es despegarse de su hija unos meses para ingresar a la competencia más famosa de la televisión hispana.

3. Natalia Alcocer

Natalia Alcocer vuelve a la televisión como una mujer fuerte y renovada y tras vivir y denunciar violencia doméstica por parte de su ex esposo , Juan José Chimal. Alcocer ha demostrado que su mayor motor para seguir adelante son sus tres hijas, Martina, Bruna y Leonor, a través de sus redes sociales vemos cómo Alcocer comparte con sus seguidores su mejor faceta que es ser madre. Natalia es una mujer valiente que ingresa a La Casa de Los Famosos para demostrar de que está hecha, “esta va por mi, por mis hijas y por cualquier mujer en el mundo que se puede sentir que no está viviendo lo que no se merece”. Comentó Alcocer a las cámaras de Telemundo tras ser confirmada para la competencia.

4. Laura Bozzo

Hija de Laura Bozzo, entre lágrimas, revela qué pasa con su madre

La presentadora de televisión , Laura Bozzo, es la reina de talk show, pero pocos conocen que Bozzo tiene dos hijas, Victoria y Alejandra de La Fuente, ambas son fruto del matrimonio que tuvo con su exesposo Mario de La Fuente. Por su parte, la hija menor de la abogada peruana, Alejandra, es más conocida en las redes sociales mientras que su hija menor, Victoria, estudió derecho, ciencias políticas y administración de empresas, ambas son el orgullo de Laura Bozzo.

5. Mayeli Alonso

Mayeli Alonso es una empresaria reconocida en el mundo del espectáculo por estar casada con Lupillo Rivera, una relación de 12 años que dejó el fruto dos pequeños, Lupita Karizma y L’rey que son la alergia y el motor de vida de Mayeli. Según La Opinión La menor de las hijas de Lupillo está interesada en el medio artístico además de que sacó el lado de empresaria de su mamá pues ya ha participado en algunas campañas de cosméticos con ella. Karizma prefiere mantenerse alejada de la polémica y solo se ha pronunciado sobre el divorcio de sus padres cuando su media hermana Ayana compartió en redes sociales una publicación sobre la supuesta infidelidad de Mayeli hacia Lupillo. Toda esta polémica ha hecho de Mayeli una mujer más fuerte y entregada por bienestar de sus dos hijos.

6. Daniella Navarro

Daniela Navarro es una actriz venezolana reconocida por su participación en los grandes melodramas de Telemundo. Daniella tiene una sola hija que es fruto de su relación con el pelotero Ugueth Urbina, la pequeña de 4 años, Uguiella Urbina Navarro es uno de los máximos orgullos de la actriz que a través de sus redes sociales vemos el nexo tan unido que existe entre ellas.