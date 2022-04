Ivonne Montero logra gran proyección en los melodramas al protagonizar grandes telenovelas, su talento, su belleza y su sincera personalidad le valió un reconocimiento dentro de la pantalla chica, logrando gran receptividad y con esto la exposición de su vida.

Play

Video Video related to ivonne montero y fabio melanitto: ¿cómo fue su relación? 2022-04-26T10:33:18-04:00

Ivonne Montero empezó una relación con el fallecido cantante venezolano, Fabio Melanitto, del cual nace su hija Antonella, pero ¿Qué sucedió entre ellos?

Play

¡Ivonne Montero habla de cuando se casó con Fabio Melanitto! | El Minuto que cambió mi dest Ivonne Montero habla de un momento especial de su vida. Ella no tenía planes de casarse pero conoció a Fabio Melanitto y el rumbo de su vida cambió Visita nuestro sitio web: imagentv.com Visita las redes de El minuto que cambió mi destino Facebook: bit.ly/2sRqHwy Twitter: bit.ly/2shZV1S O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook:… 2018-08-17T13:07:58Z

Todo indica que esta relación era muy polémica. La pareja contrajo nupcias en diciembre de 2011 y al enterarse que estaba embarazada, el ex integrante de la banda UFF, Fabio Melanitto, decidió alejarse de la relación porque no se consideraba preparado para afrontar la responsabilidad paterna.

Ivonne y Fabio inician una relación

Esta relación comenzó en el año 2011 y tras unos pocos meses de haberse conocido, planearon su boda, pero esta fue una boda muy peculiar. Montero usó un vestido blanco para la boda civil, sin embargo para los votos cambió a un atuendo negro que se alejaba la tradición del blanco. Por su parte el novio vistió de blanco, lo cual dio un giro a la costumbre.

Play

¡Ivonne Montero explica por qué ella no reclamó el cuerpo de Fabio Melanitto! | De Primera Mano Ivonne Montero explica que fue lo que ella pensó acerca de ir a recoger el cuerpo de su expareja Fabio Melanitto y porqué no quiso ir a reclamarlo No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a la 1 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava… 2018-08-20T19:13:51Z

El año 2013 fue el detonante de esta relación cuando Ivonne salió embarazada de su hija Antonella, para ese entonces el cantante Fabio Melanitto, no se sentía preparado para ser padre y decidió alejarse.

Ambos protagonizan una polémica unión

Durante su relación tanto Montero como Melanitto, se hicieron un tatuaje igual para demostrar el gran amor que se tenían. Meses después de su boda le saldría una supuesta amante a Fabio lo cual todo indicaba que dicha relación no iba nada bien.

Mucho se comentó sobre este matrimonio, cuando Ivonne estuvo en el programa La Isla se dijo que le había sido infiel al cantante, además se comentó que la bebé no era ni siquiera de él. Ivonne aseguró que quedó embarazada justamente la noche que regresó del programa. Todos estos rumores se originaban en medio de una polémica relación.

Aunque ellos finalizaron su relación se sabe que Fabio nunca se hizo responsable de su hija, sin embargo, ante su sorpresiva muerte del cantante, Ivonne mostró su solidaridad con un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter donde le agradecida lo mejor de su vida ( su hija), la actriz se mostró muy solidaria y emotiva tras repentina muerte.

Ivonne Montero se encuentra feliz y en su mejor punto de su carrera, ella es una mujer sincera y que se muestra tal y como es, ahora que dice presente dentro de La Casa de Los Famosos está dispuesta a convivir con otras celebridades y demostrar de que está hecha.