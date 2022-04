Mayeli Alonso perdió un hijo ¿Qué sucedió con la empresaria?

Mayeli Alonso es reconocida en el mundo del entretenimiento por estar casada 13 años con Lupillo Rivera, además la veremos en La Casa de Los Famosos 2. Mayeli recientemente rompió el silencio y habló de la pérdida de un hijo que sufrió a causa de un hecho que marcó su vida con algun miembro de la familia Rivera.

Con sus más de un millón de seguidores Mayeli decidió hablar del hecho que marcó su vida al revelar que perdió un hijo cuando estaba casada con Lupillo Rivera.

Mayeli Alonso cuenta cómo perdió un hijo de Lupillo Rivera | La Mesa Caliente Mayeli Alonso reveló que un enfrentamiento con una mujer cercana a la familia Rivera le provocó un aborto de un hijo de Lupillo Rivera.

Mayeli perdió a un hijo durante su matrimonio con Lupillo Rivera

“En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeo y perdí a un bebé […] He pasado cosas bien cabr**s”, expresó Mayeli, dejando sorprendidos a sus fanáticos.

Mayeli Alonso asegura que la familia Rivera intentó destruirla cuando se divorció | La Mesa Caliente Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, cuenta lo que, según ella, le hizo la dinastía cuando su matrimonio con El Toro del Corrido llegó a su fin.

Cuando dio a conocer estas declaraciones de inmediato surgió muchas dudas acerca de quien había sido el causante de esta pérdida, muchos cuestionaban que el responsable fue el hermano de Jenni Rivera, eran muchas las preguntas y pocas las respuestas, pero ella decidió abrir su corazón y ser muy sincera sobre el hecho que cambió su vida.

Mayeli Alonso dice que Chiquis miente en su libro y cuenta su verdad | La Mesa Caliente Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, sin pelos en la lengua desafía a Chiquis frente a todos, "Es mentira lo que dijo en su libro".

La responsable fue una integrante de la familia Rivera

En una entrevista muy sincera con el programa de televisión “La Mesa Caliente” la empresaria dio más información sobre su episodio de abuso y reveló que la responsable fue una mujer de la familia de su exesposo.

“No quiero decir el nombre, pero fue una mujer […] Fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos”, Y sí fue algo muy fuerte, de hecho nunca había hablado así, solamente a la gente cercana”.

Mayeli Alonso y Karina Rivera tienen un oscuro pasado, Mayeli aclaró que no fue ella quien la atacó en esa ocasión, pues su enfrentamiento tuvo lugar años antes:“No, no fue en esa pelea con su prima”[…] Esa pelea fue cuando falleció Jenni [Rivera], como al año”.

En 2019 Alonso y Lupillo pusieron fin a su relación en no muy buenos términos. En ocasiones anteriores, la empresaria ha asegurado que el cantante no se hace responsable de la manutención de los hijos de ambos, Lupita Karizma y L’rey, ambos menores de edad.

Mayeli Alonso ingresa a La Casa de Los Famosos 2

“Voy a ser noticia en La Casa de Los Famosos porque soy una persona demasiado real, a mi no me dan miedo los retos yo siento que esto es algo que mi persona necesita, el salir un poco de mi zona de confort” comentó Mayeli en la entrevista oficial de su presentación.

Mayeli Alonso es la novena confirmada en La Casa de los Famosos 2 Video oficial de Al Rojo Vivo. La empresaria y expareja de Lupillo Rivera se siente segura de poder ganar el reto de La Casa de los Famosos 2 sin el apoyo o aprobación de nadie.

Ahora el nombre de Mayeli Alonso resuena en el mundo del entrenamiento al ser una de las participantes confirmadas en la nueva edición de La Casa de Los Famosos, veremos realmente cómo será la personalidad de la empresaria al encontrarse encerrada en una casa con otras 16 celebridades que pone en evidencia la verdadera convivencia. Aquí saldrá a la luz muchos secretos que encenderá la competencia nuevamente