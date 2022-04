¿Cuántos hijos tiene Niurka Marcos?

Niurka Marcos además de ser conocida como “La Mujer Escándalo” es una madre protectora, ella ha demostrado que es la fanática número uno de sus retoños, pero ¿Sabías cuantos hijos tiene la vedette cubana?





Niurka se enamoró y tuvo hijos con estos hombres | Latinx Now! | Entretenimiento Latinx Now! Niurka es una madre ejemplar y sus tres hijos significan una etapa diferente en la vida amorosa de la actriz. Aquí te mostramos a los hombres que le robaron el corazón, y con lo que decidió tener hijos.

Por las venas de Niurka corre la pasión por el baile y los escenarios, su sincera personalidad ha hecho que sea perseguida por los periodistas para que hable sin filtros delante de las cámaras, pues Niurka también es conocida por su excelente rol de madre, la cubana actualmente tiene tres hijos: Kiko, Romina y Emilio.

1. Kiko Marcos

El hijo mayor de Niurka que tiene 30 años de edad, es fruto de su relación con Federico un hombre llamado Federico, a quien Marcos conoció en un club nocturno de Mérida, Yucatán, el mayor de la dinastía Marcos ha decidido estar alejado de los medios de comunicación. Cabe señalar que Kiko Marcos mantuvo una vida estable que le ha permitido tener una sana convivencia con su madre; de acuerdo con información emitida por Unicable, Kiko es creador de videojuegos.

Se conoce que Kiko mantiene una relación con Kimi Ishiwara, es creadora de contenido en una plataforma de música, aunque no se sabe mucho de su padre lo que se conoce es que era un policía federal y para esa época mantuvo una relación con Niurka Marcos.

2. Romina Marcos

Romina Marcos es una cantante y actriz mexicana que cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico, siendo “Inseparables, Amor al Límite” uno de los programas que más fama le dio.

La hija de la vedette es fruto de la relación con Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero, hombre de negocios, con quien Romi lleva una excelente relación. La joven de 26 años siempre estuvo interesada en el mundo de la farándula, esto en gran medida por su madre, por lo que entró a estudiar al CEA de Televisa.La primera oportunidad que tuvo de darle vida a un personaje fue en 2018, cuando interpretó a Saha en la telenovela “Mi marido tiene familia”. Después de esto tendría otra oportunidad en “Como dice el dicho”, donde apareció en diversas ocasiones, Romina heredó los dotes artísticos de su madre y actualmente es muy cercana a la vedette cubana.

3. Emilio Osorio

Es el menor de la dinastía Marcos, y también uno de los más famosos dentro del mundo del espectáculo, Emilio tiene 19 años y es fruto de la relación de Niurka Marcos con Juan Osorio. Emilio actualmente se desempeña como actor, conocido por interpretar a Aristóteles Córcega en el melodrama Mi marido tiene familia y Juntos el corazón nunca se equivoca.





El hijo de Niurka Marcos habla sobre los escándalos de su madre El retoño entre la vedette cubana y el productor Juan Osorio habla sobre los conflictos y escándalos que han protagonizado sus padres y cómo ha lidiado con eso.

Estos son los tres hijos de la vedette cubana, la cual siempre se ha mostrado cercana a ellos, Marcos es un motor importante que mantiene a la familia unida, pese a que ya cada uno es independiente, Niurka se considera una madre sobreprotectora.