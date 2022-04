Natalia Alcocer: lo que tienes que saber

Natalia Alcocer es la quinta participante que ingresa a La Casa de Los Famosos, pues su estadía la convierte en una mujer que vendrá con todo para llevarse el respaldo del público y también el primer lugar de la competencia, para eso tendrá que convivir con otras 16 celebridades, durante tres meses, y salir airosa de cualquier eliminación de la competencia.

Natalia Alcocer es actriz, conductora y empresaria mexicana, pues aunque ella ha estado en otros reality show, ingresa a Telemundo para demostrar que es una mujer fuerte, aqui en AhoraMismo te contamos lo que debes saber de la nueva inquilina de “La Casa de Los Famosos”.

Natalia Alcocer siempre supo que quería dedicarse a los medios, por lo que estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, sin embargo, el momento en el que se dio a conocer fue cuando participó como conductora en el programa de zona Ruda.Para el año 2015 participó en Big Brother como conductora digital, pues poco a poco se dio a conocer en el mundo de entretenimiento.





Natalia Alcocer es conocida como “La Vikinga”, tiene 32 años y el año pasado participó en el reality” Survivor México 2021”, programa que la dio a conocer más y la posicionó dentro de la televisión mexicana. Por su parte, desde que estaba en las maravillosas islas de Survivor, conocimos a una concursante que daba mucho de que hablar. La integrante del equipo verde se mostró como una de las mujeres más aguerridas y sobre todo, polémicas del reality show.

Natalia Alcocer sufre de violencia doméstica

Natalia Alcocer reveló a través de sus redes sociales que ha sido maltratada psicológica y económicamente por su ex esposo. Juan José Chimal, “No logro entender, creo que es el único mensaje que quiero compartir y que quede hoy aquí claro, y que sé que muchas de ustedes están pasando por lo mismo, es que no entiendo cómo alguien puede hacer esto, por molestar a la mamá”, dijo. Natalia Alcocer, en sus redes sociales, la conductora recalcó que ya no sabe a quién pedir ayuda para resolver su caso. Junto al video compartió un texto con el título: “BASTA la violencia en física pero también psicológica y económica”.

“La Vikinga” ingresa a La Casa de Los Famosos





“La conductora y actriz, Natalia Alcocer, llega a #LCDLF2 a darlo todo para ganar la competencia Como te la imaginas viviendo en La Casa de Los Famosos “, escribió la publicación de Telemundo Realities quien reveló el nombre de la tercera mujer que está confirmada e ingresa a la competencia, pues vemos la presentación oficial de Natalia como una mujer segura, dispuesta a dar la batalla, no quedarse callada y concursar de la mejor manera.

Natalia Alcocer, aseguró que su paso por la competencia es un reto para ella como mujer, “esta va por mi, por mis hijas y por cualquier mujer en el mundo que se puede sentir que no está viviendo lo que no se merece”. Comentó debido al proceso de sanación luego de ser víctima de violencia doméstica.