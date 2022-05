Alicia Machado confiesa que hay un nuevo hombre en su vida

Alicia Machado dejó totalmente en el pasado a Roberto Romano totalmente en el pasado. Así lo reveló durante un live que hizo en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que se está dando una nueva oportunidad en el amor y que hace cuatro meses está saliendo con un hombre.

“Ese fue un compañero que yo tuve listo, un caramelo que me comí, me lo quedé, me gustó, me quedó y ya está (…) Quiero que se relajen, me encanta la intensidad de los haters, y de todas las mujeres que insisten en tratar de ofender, humillar, menospreciar, desvalorar y ridiculizar, con el temita del muchacho este, amigo mío… Y siguen que si yo, que si me hizo, que si no me hizo. A ver mi gente eso ya pasó, eso ya fue en ‘La Casa de los Famosos”, señaló sobre quienes siguen insistiendo en su romance con Romano.

Hoy Alicia Machado se encuentra plena y disfrutando de una nueva relación. “Si quieren saber de mi vida personal, yo tengo ahorita más de cuatro meses saliendo con una persona, un señor, un tipo. Yo salgo con un señor que nadie sabe quién es, ni van a saber quien es, ni es problema de ustedes, lo siento”, señaló.

Recientemente la ex Miss Universo, de 46 años, reveló que se encontraba en una aplicación de citas para solteros en Estados Unidos y dio algunas pistas de cómo sería su hombre ideal. “No me gusta salir con mis colegas y gente del mundo artístico porque son carreras muy absorbentes y me gusta que mi hombre venga de un ambiente diferente, así tenemos algo que nos hace independientes”, señaló en entrevista con el diario La Opinión.

La venezolana explicó además que ahora que su hija Dinorah Valentina, de 13 años, está más grande, ella tiene mayor libertad para salir y establecer una relación amorosa. “Yo tengo una hija de 13 años y quiero la oportunidad de rehacer mi vida romántica (…) En estos últimos 13 años mi hija me ha visto en solo dos relaciones y siempre conservando cierta distancia. Sin embargo, tampoco me quiero quedar sola porque se que ella algún día tendrá su propia familia”, reflexionó.

Alicia Machado nunca se ha casado. De acuerdo a sus declaraciones en una entrevista con The Zingg reveló que siendo más joven estuvo a punto de llegar al altar en tres ocasiones, pero su falta de compromiso le jugó en contra.

“Estuve apunto de casarme en tres ocasiones. Incluso una vez me llevaron a Las Vegas, fue un novio que quería que nos casáramos a La Vegas y fui pero no me casé (…) No me casé jovencita porque andaba living la vida loca, tuve varias oportunidades de hacerlo, pero me agarraba un proyecto en México y me iba, un proyecto en España y partía. No me gustaba el compromiso, soy sagitario”, explicó.