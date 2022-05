La Casa de los Famosos 2: Alicia Machado envía fuerte mensaje a Ivonne Montero

Alicia Machado no pudo guardar silencio ante la situación vivida entre Ivonne Montero y Eduardo Rodríguez al interior de “La Casa de los famosos”, luego de que quedara al descubierto el inicio de un triángulo amoroso al interior de la famosa residencia.

Cabe recordar que la actriz mexicana, de 48 años, reveló que mantuvo una relación de seis años con su compañero de encierro, el actor mexicano Eduardo Rodríguez, y que éste le dio a entender que volverían a estar juntos, pero a poco andar del reality comenzó a coquetear con otra participante, la actriz Daniela Navarro.

“Me hiciste entender que íbamos a lograr e íbamos a estar juntos. Tienes un pavor mi amor, te guardas cosas, no eres sincero y de repente ya no te acuerdas”, le reclamó la actriz a su ex pareja, quien contestó de manera muy breve: “Ok, no, pues ya están claras las cosas, ¿no?”.

Según la actriz, Rodríguez nunca quiso hacer pública su relación y aparecía y desaparecía de su vida, lo que le provocaba mucho dolor, puesto que ella estaba enamorada. Asimismo, el que empezara a coquetear con Navarro le ha afectado bastante, puesto que estaba ilusionada con reanudar su relación.

Durante el programa de este domingo transmitido por Telemundo, donde analizan los acontecimientos destacados del famoso reality show, Alicia Machado sacó la voz y le mandó un contundente mensaje a Montero.

“Ivonne tiene que empoderarse. Mamita, cuando un hombre le manda dos o tres señales que ya no quiere con usted, usted en regia, en divina dese la vuelta y déjeselo a la otra, ¡que le aproveche y ya”, recalcó Machado, haciendo alusión al poco interés que ha demostrado el actor mexicano hacia ella.

Y es que Montero parece no reponerse de la decepción que le provocó Rodríguez. Durante la conversación que sostuvieron no pudo contener las lágrimas. “Yo de pronto siento que tú crees que no valgo o que me acuesto con todo el mundo porque todo el tiempo me preguntas: ‘¿y Zerbani qué?’. De Potro me dijiste: ‘Ah, ¿y ya te lo diste?’… Eso quiere decir que no me conoces. Me dijiste: ‘¿Con quién has estado? ¿Con cuántos has estado?’… ¿Y por qué me lo preguntaste (…) Y ahorita que lo saco a la luz (tú dices): ‘no, yo no hice, yo no dije, tú solita te armaste tu historia”, le reclamó sobre su actitud de negar su extenso idilio.

El triángulo amoroso dentro del reality show comenzó cuando el actor Eduardo Rodríguez invitó a la suite a Daniela Navarro, lo que hirió los sentimientos de Montero. Sin embargo, la modelo venezolana no aceptó la invitación. Finalmente, el actor optó por invitar a la suite a Toni Costa, ex pareja de Adamari López.