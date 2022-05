¿Alicia Machado lista para casarse?

Alicia Machado sigue disfrutando del éxito que le ha traído haber triunfado en la primera temporada del reality show “La Casa de los Famosos”. Luciendo más bella que nunca y llena de compromisos laborales, incluida su participación todos los domingos como panelista en un programa de televisión de Telemundo, la ex Miss Universo dio un tremendo notición: anhela casarse.

A sus 46 años Alicia Machado nunca ha contraído el sagrado vínculo. En una entrevista con el programa The Zingg, la actriz reveló que en varias ocasiones estuvo muy cerca de hacerlo pero su espíritu aventurero le jugó en contra.

“Estuve apunto de casarme en tres ocasiones. Incluso una vez me llevaron a Las Vegas, fue un novio que quería que nos casáramos a La Vegas y fui, pero no me casé (…) No me casé jovencita porque andaba living la vida loca, tuve varias oportunidades de hacerlo, pero me agarraba un proyecto en México y me iba, un proyecto en España y partía. No me gustaba el compromiso, soy sagitario”, confesó sobre su falta de compromiso en esos años.

Hoy las cosas han cambiado para la venezolana y confesó que anhela enamorarse y llegar al altar. “No pierdo la ilusión de amar y casarme, pero todavía no me atrevo (…) Yo tengo una hija de 13 años y quiero la oportunidad de rehacer mi vida romántica”, señaló en entrevista con el diario La Opinión, donde detalló que se encuentra en una aplicación de citas para buscar pareja en Estados Unidos.

Machado explicó que su hija siempre ha sido su prioridad y que ha sido muy cuidadosa a la hora de presentarle una pareja. “En estos últimos 13 años mi hija me ha visto en solo dos relaciones y siempre conservando cierta distancia. Sin embargo, tampoco me quiero quedar sola porque se que ella algún día tendrá su propia familia”, relató, reflexionando sobre lo grande que está su hija Dinorah, de 13 años.

“Mi hija tiene prioridad sobre mi vida como mujer. Ahora mi hija está más grande entonces me siento más cómoda conociendo a alguien nuevo”, agregó.

Respecto a cómo le gustaría que fuera su nueva pareja entregó algunos detalles. “Ser madre y buscar una pareja públicamente es bastante complicado porque como artistas no podemos conocer muchas personas de otro ambiente y tenemos limitaciones (…) No me gusta salir con mis colegas y gente del mundo artístico, porque son carreras muy absorbentes y me gusta que mi hombre venga de un ambiente diferente, así tenemos algo que nos hace independientes”, manifestó.

La actriz señaló además que cuenta con el apoyo de su madre en esta nueva aventura de encontrar el amor, ya que viven juntas actualmente, por lo que tiene espacio para poder salir y hacer viajecitos sin despreocupar a su hija adolescente.