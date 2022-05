¿Se acostó Alicia Machado con Donald Trump?

Alicia Machado no lo pasó bien durante su reinado como Miss Universo en 1996, y el culpable de gran parte de su pesadilla fue el ex presidente Donald Trump, quien precisamente ese año compró la franquicia del famoso certamen.

Así lo ha relatado la venezolana, quien a sus 45 años se ha convertido en una mujer empoderada y segura de si misma. En diversas declaraciones que ha realizado a los medios de comunicación la actriz ha detallado las burlas de las que fue víctima a manos de Trump, quien incluso llegó a humillarla públicamente citando a una conferencia de prensa para que la retrataran haciendo ejercicios, y llamándola “maquina de comer”.

Pero esos no fueron los únicos malestares que le provocó el ex mandatario. De acuerdo al relato de Machado, Donald Trump intentó varias veces acostarse con ella. Así lo aseveró en una entrevista con el programa “Suelta la Sopa”.

“Hubo muchas situaciones con él de las que no he hablado”, aseveró. Tras ser consultada directamente si Trump intentó tener relaciones sexuales con ella respondió. “Bueno, sí”, y continuó con su relato.

“Al señor Trump lo conozco muy bien, no íntimamente sino como persona, creo que es peor, muchas veces te puedes acostar con alguien sin conocerlo. No fue mi caso, yo nunca en mi vida tuve relaciones con él”, afirmó la triunfadora de La Casa de los Famosos.

De acuerdo a Machado en cuanto tomó posesión de la empresa Trump pasó por encima de algunas clausulas de su contrato. “Este señor compraba una compañía con un montón de deudas y cuando él la compró venía un combo y ese combo de barbies venía con un montón de empleados, entre ellos estábamos Miss USA, Miss Teen y yo. Cuando estuvo al frente cambió los contratos, pero el que yo tuve se firmó antes de que él llegara y no lo pudo cambiar, pero lo irrespetó en miles de momentos”, aseveró.

Los malos momentos vividos durante todo ese año dejaron con una muy mala sensación a Machado, a tal punto que la noche que entregó la corona celebró con una gran borrachera junto a un amigo.

“En ese momento pensaba que ya se había acabado el infierno de que estuvieran tan pendientes de mi peso, que estuvieran tan pendientes de todo lo que yo hacía o decía. Me acuerdo que me fui a mi hotel y me puse la primera gran borrachera de mi vida, con un maquillista que fue mi maestro y gran amigo. Nos fuimos al cuarto del hotel y amanecí en la alfombra. Me tomé todo el mini bar completo”, relató en una entrevista para el programa Despierta América y replicadas por el Diario El Comercio.