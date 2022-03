Alicia Machado revela por qué nunca se ha casado y cuál es su orientación sexual

Alicia Machado se abrió a conversar sobre el amor durante su participación en el programa de conversación The Zingg, conducido por la venezolana Englantina Zigg.

Para sorpresa de muchos, Machado reveló que siente que el amor ha sido muy bueno con ella, pero ha sido ella la que ha sido mala con el amor. “He sido muy ruda y ahora creo que me voy a quedar a vestir santos, me dejó el autobús”, afirmó tras explicar que cuando era más joven no le gustaba el compromiso.

“Estuve apunto de casarme en tres ocasiones. Incluso una vez me llevaron a Las Vegas, fue un novio que quería que nos casáramos a La Vegas y fui pero no me casé (…) No me casé jovencita porque andaba living la vida loca, tuve varias oportunidades de hacerlo, pero me agarraba un proyecto en México y me iba, un proyecto en España y partía. No me gustaba el compromiso, soy sagitario”, señaló sobre las veces en que pudo haber pisado el altar.

Respecto a su orientación sexual, Machado se define totalmente heterosexual, pero afirma que si fuera gay tiene muy claron con quién le gustaría estar. “Si fuera gay le echaría los perros a Kim Kardashian (…) la encuentro estupenda, es una mujer muy inteligente”, señaló sobre la influencer. Ante la consulta de Zigg si ha probado con mujeres, la ex Miss Universo dijo que sí, pero no ahondó más en el tema.

Sin embargo, en 2019 Machado afirmó que ha tenido varias novias. “Yo creo que el amor es para todos, no sé, he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor. Pero no, a mí me gustan grandotas (…) Sí yo he tenido varias novias, besos a todas”, afirmó durante una celebración del orgullo LGBT a Telemundo.

La actriz, de 45 años, no entregó detalles sobre su situación sentimental actual, pero se mostró feliz con el rumbo que ha tomado su vida. Lo que más satisfecha la tiene es su rol de activista pro mujer y en contra del bullying. “Para mí es increíble siendo venezolana, de una familia sencilla, de una mamá trabajadora, de un papá comerciante, poder usar mi voz para, a partir de lo que yo viví, poder decirle a 300 millones de habitantes el tema de las mujeres es así, o no se puede permitir el bullying, sí se puede sacar la voz, no se puede seguir agachando la cabeza a un patrón abusador, tienes que poder vivir tu vida como tú quieres, etc”, manifestó.

Una vez más, la venezolana hizo gala de su actitud de empoderamiento y seguridad. “Tengo la convicción de hacer las cosas porque yo las quiero hacer y no porque me lo ordene un jefe o porque alguien quiere usar mi nombre y mi belleza para darme un lugar en la vida. El lugar en la vida me lo gano yo”, enfatizó.