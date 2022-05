Ivonne Montero reveló dentro de La Casa de Los Famosos que mantuvo una relación de seis años con el actor mexicano, Eduardo Rodríguez, la actriz decidió romper el silencio y hablar de un supuesto romance que nunca se terminó de concretar debido a el actor no estaba dispuesto a formalizar ninguna relación, pero ¿Que se dijeron?

Play

Video Video related to ivonne montero enfrenta a eduardo rodríguez ¿qué se dijeron? 2022-05-20T22:37:37-04:00

Pese a todos los rumores que ha surgió de este presunto romance hemos visto también el gran interés de Daniella Navarro con una gran atracción hacia Rodríguez pero también muy al margen para evitar un problema con Ivonne Montero, el cuento se regó como pólvora dentro de la competencia e Ivonne siempre andaba con la verdad por delante cuando de defender su historia se trata. Por otro lado, Rodríguez se ha encargado de negar esta relación hasta tal punto de decir que no estaba dispuesto a salir con una madre soltera.

Ivonne Montero comenta sobre su relación con Eduardo Rodriguez

Ivonne Montero confesó dentro de la competencia que ella y Eduardo salieron por un largo tiempo desde que su hija Antonella tenía dos años y llegó hasta enamorarse, pero al no sentir que el actor se estaba involucrando decidió alejarse para buscar una relación estable, que era lo que tanto deseaba con él.“No estaba dispuesta a seguir así, no era lo que yo quería, que yo había aceptado el tiempo que habíamos pasado y lo que disfruté pero quería algo bien para mí (…) Soy una mujer hecha y derecha, con educación, valores y principios… Yo se lo dije: ‘Lalo, yo valgo mucho como mujer”, detalló.

Ivonne enfrenta a Eduardo Rodriguez

Por otro lado Ivonne no se pudo resistir y decidió encarar al actor mexicano, pues ella le aseguró que en un momento Rodríguez le hizo entender que iban a estar juntos pero eso no sucedió. “Tienes un pacto mi amor, te guardas cosas, no eres sincero y después no te acuerdas” fue el comentario que dijo la actriz al notarse muy emotiva por la situación. A su vez, la cara de asombro de Eduardo ante toda esta situación e Ivonne con lágrimas en los ojos y con la voz quebrada aseguró que probablemente el problema de toda esta situación viene de su parte, también no perdió la oportunidad para explicarle que ese capítulo en su vida está cerrado.

“Obviamente aquí, con toda esta semana tan complicada, de recuerdos (…) cómo no vas a estar aquí” e inmediatamente se señaló el corazón, como un símbolo de recordarle que todavía está presente en su vida por todos los sentimientos removidos dentro de la competencia. “Yo de pronto siento que tú crees que yo no valgo”, fueron las palabras de Montero, la vimos muy afectada al enfrentar al actor que en ocasiones había comentado que no había tenido ningún tipo de relación con la actriz mexicana.

Eduardo Rodríguez en todo momento estaba asombrado de la situación que estaba sucediendo pero a su vez, no asumió ningún tipo de responsabilidad de la relación que en algún momento tuvieron. Ivonne se mostró como una mujer vulnerable y afectada por ser una sombra dentro de la vida de Rodríguez el cual nunca decidió formalizar la relación ni que este tema saliera a la luz pública. Ahora vemos que en La Casa de Los Famosos empiezan a relucir los secretos mejores guardados de las celebridades y veremos en qué terminará toda esta historia