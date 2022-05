El actor mexicano, Eduardo Rodríguez, reveló que el no tuvo ningún tipo de romance con la actriz, Ivonne Montero, luego de que ella comentara que mantuvo una relación de seis años con el actor sin llegar a formalizar su romance, pero ¿Qué dijo el galán mexicano?

Cada vez más se encienden las alarmas de romance entre Daniella Navarro y Eduardo Rodríguez, pero pareciera que la actriz Ivonne Montero está interesada en el actor, tanto así, que decidió revelar un secreto que mantenía por años de un supuesto encuentro y relación con Rodríguez que ha puesto en evidencia el triángulo amoroso que existe en la competencia.

Ivonne Montero habla de relación con Eduardo Rodríguez

La Cada de Los Famosos saca a la luz muchos secretos de las celebridades que están dentro de la competencia. la celebridades están siendo grabadas 24/7 por cámaras y micrófonos que captan cada impresión y comentario que realizan. Ivonne Montero le confeso a Luis “Potro” Caballero, que ambos, tanto ella como Eduardo Rodríguez mantuvieron una relación de 6 años, para esa época, el actor tenía novia, incluso, Eduardo le había pedido discreción para evitar que se ventilara y tuviera problemas. Por su parte, Ivonne describió al actor como alguien “reservado e impredecible”; además, se sintió un poco sacada de onda por el comentario que realizó recientemente en el que afirmaba que no estaba dispuesto a salir con una madre soltera.

Eduardo Rodríguez niega romance con Ivonne Montero

Eduardo Rodríguez decidió hablar de lo sucedido con la actriz Daniella Navarro, la cual ha mostrado un poco de interés en el actor, pero se ha mantenido al margen por todo lo que se rumora de ellos y la supuesta química que sienten. Rodríguez le comentó que él no anduvo con nadie y no sabe quién inventó eso. Por otro lado, el actor habló de lo sucedido y aseguró que la actriz mexicana había inventado su romance para ganar simpatía y popularidad en la casa, además de que, señaló, que entre ellos no surgió nada, será ¿Qué si tuvieron una relación o Ivonne se enamoró sola?

Los fanáticos no han dejado de mostrar y apoyar esta relación y todos quieres ver que pase algo más con Daniella Navarro. “ Soy fan de Daniella y Eduardo”, muchos comentarios apoyando a la actriz venezolana famosa por sus grandes participaciones en los melodramas de Telemundo. Cómo esto es una telenovela de la vida real todo puede pasar y tras ganar y ser el líder de la semana Rodríguez tuvo la opción de compartir la suite presidencial o con Ivonne o Daniella, pero prefiero mantenerse al margen e invitar a su compañero, Toni Costa.

Cada una de las relaciones se están comenzando a florecer y sabremos en qué terminará todo este romance y triángulo amoroso, lo que sí estamos seguros que la química está en el aire.