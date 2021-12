¿Se acabó el amor entre Alicia Machado y Roberto Romano?

No hay dudas de que Alicia Machado pasa por un excelente momento en su vida. Luego de enamorar al público del reality show La casa de los famosos (Telemundo), y coronarse como la ganadora, su carrera va en alza. Y todos pensaban que también su romance con Roberto Romano, pero han surgido dudas sobre si continúan juntos u optaron por tomar rumbos separados.

La preocupación de sus seguidores se desató en cuanto la ex Miss Universo confirmó su relación amorosa con el ex portero de hockey sobre hielo, de 59 años. Esto, debido a que sus fanáticos temían que Romano solo estuviera ligado sentimentalmente con la venezolana por interés.

La confirmación de noviazgo llegó el 26 de noviembre de parte de la modelo. “Los destinos de los enamorados siempre coincidirán en tiempo y espacio.No le metas mucha mente a la vida y déjate llevar!”, escribió Machado, de 45 años, junto a una foto con el italo canadiense.

“Te mereces a alguien mejor, espero q no lo mantengas”, “No hay más ciego que el que no quiere ver, pero tiempo al tiempo señores , esperemos que no la haga sufrir”, y “gastándole el premio a suggar mami”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores de Instagram.

A pesar de que todo hacía pensar que la relación iba viento en popa, Romano no asistió a la celebración que organizaron familiares y amigos de la reina de belleza para agasajarla en su cumpleaños, y solo se limitó a enviarle un mensaje a través de una publicación de Instagram.

“Que lo cumplas feliz, Love you”, escribió Romano a la cumpleañera. Desde entonces ninguno se ha mencionado en redes sociales y tampoco se les ha visto juntos.

Machado parece estar disfrutando mucho la compañía de su hija, y de su trabajo. “Tú eres mi luz, mi cable a tierra. Hija mía me siento tan orgullosa de ti. Te amo hija mía, siempre Juntas y somos invencibles!”, fueron las hermosas palabras que le dedicó a su hija Dinorah Valentina, de 13 años.

En tanto, Romano se encuentra grabando una película en Puerto Rico. Así lo informó Machado en declaraciones al programa Suelta la sopa de Televisa.

“Mi Roberto bello está trabajando, está filmando una película y bueno esa fue la razón por la que no pudo estar aquí”, explicó para justificar la ausencia de su novio en su fastuosa fiesta de cumpleaños.

Las imágenes del galán besando a la actriz Teffy Valenzuela no tardaron en llegar, y aunque muchos hablaron de infidelidad, al parecer la escena corresponde al rodaje de la película.

Machado no ha salido a confirmar si continúa o no con Romano, pero sí adelantó en entrevista con TV y Novelas, que mantendría su relación bastante privada.

“No quiero hablar mucho de mi relación, voy a tratar de mantener mi vida privada guardada y volveré a dar el cien por ciento de mí como talento en cualquier producción que venga a sumar a mi carrera, pero ya mi vida privada deja de ser parte de un reality show. Mi intimidad con mi mamá, mi hija y la relación que tengo ahora con Roberto ya dejó de ser pública, y por eso no quiero dar muchos detalles, explicó a Tv y Novelas. ¿Seguirán juntos?