Alicia Machado confiesa que comparte su cama con un nuevo compañero ¡y no es Roberto Romano!

Alicia Machado celebró en grande su cumpleaños número 45, rodeada de sus seres queridos y disfrutando de una nueva etapa en su vida tras haberse convertido en la ganadora del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos. La ex Miss Universo recibió innumerables mensajes de saludos de sus seguidores y, por supuesto, también de su novio Roberto Romano.

Curiosamente no fue con Romano con quien la venezolana terminó la noche. A pesar de que su novio gritó a los cuatro vientos que la amaba, con un romántico mensaje que subió a su cuenta oficial de Instagram, quien se robó el cariño y la atención de la ex Miss Universo durante la jornada fue otro.

“Que lo cumplas feliz. Love you @machadooficial”, escribió Romano, de 59 años, para agasajar a su novia y presumir su amor en redes sociales. Ante lo cual rápidamente la aludida respondió con un “Gracias mil amor”.

Más tarde, cuando Machado subió una foto a Instagram auto deseándose un feliz cumpleaños, su novio le escribió “La cumpleañera más guapa”.

Sin embargo, la presencia del actor en la cena con la que sus amigos y familiares festejaron a Machado y le cantaron, no quedó registrada en los videos y fotos que la venezolana subió a sus redes sociales.

No obstante, durante toda la velada Machado estuvo muy animada y feliz, cantando y agradeciendo las innumerables muestras de cariño. Cuando el día terminaba, ya en la intimidad de su cuarto, subió una reveladora publicación donde informaba con quien pasaría la noche.

“¡Mi nuevo compañero de sueños e ilusiones! Me siento plena y agradecida, sobre todo porque el tiempo no determina tu ternura ni tu capacidad de asombro. Para mi cada día será un nuevo reto y me seguiré sorprendiendo, amando, maravillando, aprendiendo y disfrutando esta vida, y seguiré durmiendo con mis peluches, porque aunque ya crecí, ellos saben que guardo algunos miedos como la misma niña de ayer”, escribió al publicar una foto acostada en su cama y abrazando a su nuevo compañero de alcoba: un enorme oso de peluche blanco.

La ternura que le provocó el muñeco fue instantánea al momento de recibirlo como regalo, y todo quedó registrado en un video que subió y que muestra el momento cuando llega a su cena de cumpleaños y comienza a ver todos los regalos.

“Miren qué lindo, voy a dormir con este muñeco”, señaló en cuanto lo vio. Más tarde la venezolana subió un video resumen de lo que había sido su celebración y en ninguna imagen aparece Romano. Quien sí aparece junto a la cumpleañera es su hija Dinorah Valentina, de 13 años, quien compartió felices momentos junto a su madre. Aún sigue siendo un misterio si Romano estuvo presente o no.