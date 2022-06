Alicia Machado envía un consejo a Ivonne Montero ¿Nueva líder?

Alicia Machado forma parte de la edición especial de La Casa de Los Famosos su experiencia le valió el premio de ganadora de la primera edición del reality de Telemundo y ahora vemos cómo analiza cada movimiento de la competencia.

Ivonne Montero es una de las participantes que está comenzando a despertar luego de pertenecer al grupo de Niurka Marcos y el cuarto azul, pero parece que las cosas están comenzando a tomar otro rumbo, y esto debido a las actitudes que ha tenido Marcos sobre el liderazgo de la competencia que ha hecho que la actriz mexicana no quiera seguir ordenes y empezar a crear su propio grupo al lado de Toni Costa, Osvaldo Ríos y cualquier otro integrante del cuarto morado.

Parece que cuando las cosas no salen como Niurka Marcos lo desea comienza atacar a los integrantes de su equipo y fue lo que sucedió con Montero. La actriz mexicana no toleró que la cubana le reprochara cualquier movimiento además de que no entiende de punto de vista, por esta razón decidió nominarla y ahora Marcos se encuentra en peligro de eliminación, sumando la actitud retadora de Marcos a no realizar la prueba de la semana por la simple razón de que no quería compartir con el resto de los participantes.

Ivonne Montero en contra de Niurka Marcos

Ivonne Montero habla sin filtro frente a las cámaras de la casa, además de encontrarse en una posición media como la ha hecho Toni Costa y Osvaldo Ríos. “Alguien del otro cuarto se puede unir a esta fuerza”, haciendo referencia al cuarto mirado y el nuevo bando que puede surgir en la competencia que sin duda la mexicana formará parte de ese grupo. “Tres olas que se van a estar encontrando a partir de ahora” comentó Montero.

Alicia Machado envía un consejo a Ivonne Montero

Alicia Machado envía un mensaje a Ivonne Montero, cuando se le preguntó a la exreina de belleza si Ivonne puede ser una lider al mismo rango de Laura Bozzo y Niurka Marcos y en el tercer grupo llevar las riendas del mando. “ No es que pueda, es que lo tiene que hacer” fue el gran mensaje que envió la venezolana a la actriz mexicana.

“Esto es una competencia, es un concurso, aquí vinieron todos a jugar solos y solo uno va a ganar pero esto tampoco se gana solo” aseguró Machado, luego de analizar la nueva estrategia que está empleando Ivonne Montero que ha decidido no seguir ordenes y quiere ser un obstáculo y también una gran ayuda para los participantes que se encuentran tratando de sobrevivir semana a semana dentro de la competencia para llegar a la gran final. La Casa de Los Famosos cada día saca a la luz la verdadera personalidad de las celebridades, en esta sexta semana de competencia, hemos vivido a flor de piel los estragos de la convivencia y todo puede suceder en una semana explosiva, conoceremos si la actitud de Lewis realmente afecta su relación con los televidentes y es el sexto eliminado de la semana.