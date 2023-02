Tras recibir lesión en Exatlon, Junior Díaz es operado 

El dominicano de Nueva York, Junior Díaz, quien fuese eliminado de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, fue recientemente operado tras recibir una lesión en el hombro durante su tiempo en el programa ‘más feroz del planeta’

Díaz compitió en el equipo de los Contendientes [Azul] junto a sus compañeros Azul Grantón, Cynthia Castillo, Aarón Matos, Aldo De Nigris, Alejandra Varela, Lilian Duran, Jose Kuty, Isabel Castillo, y Esteban Castillo. El empresario abandonó la competencia tras recibir noticias de su doctor que por su otra lesión en uno de los dedos de sus pies no podría seguir más en la competencia.

Junior es operado

El atleta tomó sus redes sociales para mostrar el proceso de su operación. En un video publicado en su Instagram Junior cuenta, “Me espera un proceso largo, pero estoy preparado para el Plan de Dios” En el video se puede apreciar al dominicano alistándose para la operación y hasta se le ve en silla ruedas tras ser dado de alta del hospital. Recientemente, Díaz publico una foto en su historia mostrando el progreso de su hombro.





¿Sus compañeros le creyeron lo de su lesión?

Durante su corto tiempo en Exatlón, el cual se graba en las bellas playas de República Dominicana, Díaz tuvo roces con varios de sus compañeros, incluyendo a la hermosa mexicana Lilian Duran, que tuvo algunas cosas que decir del deportista.

“Pues mira, la verdad es que hay que ser muy objetivos. Hay que aceptar nuestras responsabilidades, creo también. Así como yo te puedo decir, ‘si estoy lesionada’ pero puedes dar más o puedes o pudiste haber dicho algo. Creo que él nunca se integró como muy bien porque él nos decía que a él no le gustaba, como la cámara.” Cuenta Duran en exclusiva para AhoraMismo.com.

“Queríamos como confrontarlo, platicar con él realmente, realmente platicar y él se alejaba. No le gustaba estar, pues creíamos que a él no le gustaba estar en la competencia o algo así y por eso había dicho lo del hombro.” Comentó Lilian durante la entrevista.

“Primero él mencionó como ‘no me quiero lesionar porque tengo algo en el hombro’. Entonces dijimos ‘ya nos los dijo a lo mejor, si lo hago mal es porque estoy lesionado desde antes’” Cuenta entre risas la entrenadora personal, quien recientemente abrió su propio negocio de snacks saludables.

Y cuando paso eso vimos, pues, desde de antes, como que ya traía cosas que decíamos ‘no hace las cosas como creemos que deberían de ser, entonces creímos que sí, sí, se veía como si fuera una novela. Y lo malo es que nosotros también nos vimos como que mala onda, pero si pobrecito. Si cuando vimos que se lesionó, si fue un medio shock.” Concluyó Duran.

Tras su salida del reality, Junior se ha mantenido, se ha enfocado en reparar su nueva casa. Le deseamos una pronta recuperación al atleta.