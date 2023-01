EXATLON EEUU: ¿Qué significa el nuevo tatuaje de Alejandra Varela? Ella lo explica [VIDEO]

Alejandra Varela sin duda alguna se convirtió en una de las atletas del equipo de los Contendientes [Azul] más queridas del público. Aunque la bella modelo no avanzó a la segunda parte de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] ella si se llevó el cariño de los televidentes.

Tras su salida de la competencia ‘más feroz del planeta’ la deportista se ha mantenido ocupada pasando tiempo con su hermana gemela Elizabeth Varela y recientemente tatuándose un mensaje especial en su pierna.

Un mensaje especial

Desde el principio de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial Varela fue una atleta que le dio con todo a la competencia y con esa misma actitud guerrera, la gemela se tatuó su pierna izquierda con un mensaje poderoso y muy especial.

En un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, la jugadora de basquetbol cuenta el significado tan especial del tatuaje.

“Nunca había tenido la concienciá que tengo ahorita como para darle un significado a la frase hasta ahorita,” platica la influencer mexicana

“Te cuento que significa es ‘Ama et quod vis fac’ es ‘Ama y haz lo que quieras’ en latín. Y es para mí una mezcla entre amor y libertad. Entonces, mientras ames, puedes hacer lo que tú quieras,” cuenta Alejandra del significado de su nuevo arte.





Rumores de Amor

Recientemente, Alejandra compartió una foto agarrada de la mano de su novio, quien cuenta en un video con JPleon por YouTube que se conocieron en una boda de unos amigos que ambos tienen en común. Durante su temporada había fuertes rumores que el gemelo de costa rica, Esteban Castillo, quien también estuvo en el equipo Azul [Contendientes] y la atleta, eran más que novios, algo que ella negó con un video en su cuenta personal de Instagram.

“Había alguna chispa entre tú y Esteban?”

Con mucha curiosidad, los seguidores del show le preguntaron a la atleta sobre la relación entre ambos deportistas.

“Okay, tengo muchísimas preguntas como esta y si necesito desmentirlo. Entre Esteban y yo no hay nada más que una preciosa amistad,” comienza el video.

“Esteban y yo somos muy grandes amigos, somos muy buenos amigos. Nos entendimos bastante bien, hicimos mucho clic. Compartimos una de las experiencias más grandes de nuestras vidas. Yo creo que eso nos acercó muchísimo más aparte de que tenemos cosas en común, como que somos gemelos, como que nos entendíamos. Y su humor y su cotorreo es muy similar al mío, entonces come que eso influenció bastante en que ustedes piensen esto” añadió la modelo.

“Pero no, él sabe perfecto que yo tengo a alguien acá afuera y pues nada, en realidad éramos muy buenos juntos. Hacíamos un bien match, Estaban siempre rifaba. Nos complementábamos increíble y nos entendíamos muchísimo en los circuitos. Yo creo que, por eso, pero no, no hay nada de relación o algo por el estilo. Solo amistad” cuenta Alejandra.

No cabe duda que el mensaje del nuevo tatuaje de Alejandra es muy especial. ¿Te gusta el significado del tatuaje de Alejandra? Déjanos saber tu opinión en los comentarios.

VIDEO COMPLETO