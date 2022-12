EXATLON EEUU: ¿Alejandra Varela muestra a su galán? [FOTO]

La hermosa modelo y deportista Alejandra Varela, quien participó en la primera etapa de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial por lo que parece le llegó el amor a su vida. Se había rumorado que la atleta y su compañero del equipo de los Contendientes [Azul] Esteban Castillo, tenían algo más que una linda amistad, a lo que Alejandra tomó su Instagram para desmentir el rumor.

¿Fue novia de su compañero de su equipo Esteban Castillo?

Aunque el gemelo costarricense de Nueva Jersey y la carismática mexicana formaron un bello compañerismo en su etapa en Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial, ella asegura que solo fue eso, una hermandad.

“Había alguna chispa entre tú y Esteban?” fue la pregunta de un fan hacia la gemela, a lo que ella le contesta en un video.

“Okay, tengo muchísimas preguntas como esta y si necesito desmentirlo. Entre Esteban y yo no hay nada más que una preciosa amistad,” comienza el clip.

“Esteban y yo somos muy grandes amigos, somos muy buenos amigos. Nos entendimos bastante bien, hicimos mucho clic. Compartimos una de las experiencias más grandes de nuestras vidas. Yo creo que eso nos acercó muchísimo más aparte de que tenemos cosas en común, como que somos gemelos, como que nos entendíamos. Y su humor y su cotorreo es muy similar al mío, entonces come que eso influenció bastante en que ustedes piensen esto” añadió la modelo.

“Pero no, él sabe perfecto que yo tengo a alguien acá afuera y pues nada, en realidad éramos muy buenos juntos. Hacíamos un bien match, Estaban siempre rifaba. Nos complementábamos increíble y nos entendíamos muchísimo en los circuitos. Yo creo que, por eso, pero no, no hay nada de relación o algo por el estilo. Solo amistad” cuenta Varela.

Muestra a su galán

Alejandra se ha mantenido al privado su vida romántica. Pero en una historia ya borrada en su Instagram personal, con una foto en blanco y negro, Alejandra enseñó a su amado.

¿Quién es el hombre misterioso de Alejandra Varela?

Aunque no demostró la cara de su amor secreto, si pudimos observar la mano del hombre misterioso mientras acariciaba la pierna de la atleta. Nada se sabe de su galán, pero lo que si está claro es que la modelo está feliz.

Fans aún extrañan a la mexicana en Exatlón

Aunque Alejandra no llegó a la segunda edición de Exatlón los fans la extrañan en el programa reality. Una fiel seguidora de Alejandra le comenta “ Haces faltaaaa en exatlon” a lo que ella le responde “ni me digas que lloro jaja”

“Ojalá un día vuelvas Alejandrita” y “Ale, siempre serás mi favorita! Siempre azul!💙” fueron algunos comentarios en forma de apoyo hacia la modelo.

¿Quién será el galán que le robo el corazón a la querida Alejandra Varela? ¿La quisieras ver nuevamente en Exatlón? Déjenos saber qué piensas en los comentarios.

