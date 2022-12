EXATLON ALL-STARS: ¿Azul Granton quiere participar en otro reality? [VIDEO]

Sin duda alguna, Azul Granton dejo sus huellas por “las arenas más feroces del planeta” en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos. La joven modelo se dio a conocer en la primera etapa de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial. Azul junto a Yoridan Martínez, Caterine Ibarguen y Jonny Magallon quedaron entre los cuatro finalistas que avanzarían a la segunda etapa de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas].

El tiempo que duro en la segunda edición del programa no fue muy largo, pero no cabe duda que impacto a la competencia. A varias semanas de haber sido eliminada, la bella Argentina tomo su página de Instagram para hacer varias confesiones.

¿De un reality a otro?

Unas de esas confesiones fue que le encantaría participar en el reality show de Telemundo Top Chef. Top Chef es un programa de cocina donde 16 celebridades compiten para ver quién es el mejor cocinero o cocinera y se llevan un gran premio de 100 mil dólares. El actor Lambda García ganó la más reciente temporada del programa.

En un video que había publicado en su historia, le preguntan a la atleta ‘En cual otro reality piensas estar? A lo que ella le contesta, “La verdad que por ahora no tengo un proyecto nuevo, pero si pudiera estar en alguno me encantaría estar en ‘Top Chef’ cocinando porque me encanta cocinar”, confiesa Granton.

En el video también se puede apreciar a la amiga de Azul, la cual admite que la modelo es buena en la cocina.

“Vos amiga como me ves en ‘Top Chef’ le pregunta Granton a su amiga.

“Muy bien. Cocina muy bien, sí. La verdad que si” le contesta la joven.

Aarón Matos siente la eliminación de Azul

La eliminación de Azul fue sentida por muchos, incluyendo a su excompañero de la primera etapa Aarón Matos quien rompió su silencio y salió a la defensa su amiga

“aun nos falto mucho más por ver de ti Azulita bella, sin duda alguna fuiste siempre la mejor de todas y merecías mucho más‼️ te quiero mucho baby, y espero siempre verte triunfar💙😢” comentó Matos en la página oficial de Exatlón en Instagram.

‘La muñeca de hierro’ y el venezolano de Miami llegaron a formar una linda amistad dentro de la competencia y hasta se rumoraba que había más que una amistad entre ambos, algo que los dos han desmentido.

Los fans también sintieron la salida de la argentina

“Se despide la única azul que estuvo desde el día uno. La competidora con más pasadas en toda la 7ma temporada. Enhorabuena Azul has hecho historia en exatlon estados unidos, siendo la Argentina que más lejos ha llegado! Orgullo argentino nuestra muñeca de hierro😍👏🔥” escribió una seguidora.

“No es justo, otro azul se fuera ido o Alondra. Azul a luchado mucho y se meree ser subcampiona or campiona. Yo soy team famoso ❤️ pero no es justo para Azul. Muchas bendiciones Azul eres una linda niña se va extrañar much. Azul ❤️” comentó otro seguidor.

¿Te gustaría ver nuevamente a ‘La muñeca de hierro’ competir en otro reality show? Déjenos saber en los comentarios.

VIDEO COMPLETO