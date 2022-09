De Actor a Chef Lambda García se convierte en el ganador de Top Chef VIP

Conocida como “la cocina más exigente del mundo” la serie Top Chef VIP de Telemundo donde 16 famosos compiten en retos culinarios ya tiene un ganador. La primera temporada del reality show, la cual fue conducida por la queridísima actriz colombiana Carmen Villalobos, fue un éxito total entre los televidentes hispanos.





El ganador de la competencia fue nada más y nada menos que el actor mexicano Lambda García, quien ha participado en varias novelas como “Señor de Acero” y series de televisión. “Estoy feliz, más que contento. Todavía no me lo creo lo que paso ayer” cuenta García en una entrevista exclusiva con AhoraMismo



Lambda logró conquistar a los jueces Juan Manuel Barrientos, Antonio De Livier y Adri Marina Montaño quienes lo coronaron como el campeón. “Qué difícil decisión, compañeros queridos” comento Antonio De Livier a los otros jueces. García se llevó a casa un premio de 100 mil dólares y el actor cuenta que piensa hacer con todo ese dinero.



“Me quiero ir de vacaciones con mi mamá y mi hermana. Quiero llevarlas a Europa, nunca he conocido a Europa. Ya me voy la próxima semana, estamos por allá.”



La cantante mexicana Cristina Eustace, la presentadora y modelo puertorriqueña Zuleyka Rivera y el actor mexicano Mauricio Islas acompañaron a García como finalistas. Al preguntarle quien de los competidores era su mayor competencia, esto contesto “Los cuatro que estuvimos en el final éramos los que teníamos que estar. En cuanto a técnica, en cuanto a clases, todos nos metimos a clases. Los que traíamos un poquito más de técnica éramos los que tuvimos como finalistas.”



El presentador de Televisión dice “no me pudo haber tocado mejores compañeros y no me refiero en este caso a los cuatro, me refiero a los 16” Y es que Lambda a formada una hermandad con cada uno de los participantes del VIP. “Admiro y me encanto haber compartido tanto con tanta gente hermosa.”



Con respecto a que se puede esperar del actor para el próximo año, él dice “Quiero ser feliz en cualquier de esas variantes. Soy una persona que vive al día, soy una persona que vive el momento y el día día. Si viene en el 2023 un proyecto, un reality voy a estar muy feliz. Si viene novela, si viene una serie, si viene una película, si viene teatro, si viene un programa, no tengo idea lo que vaya a pasar, yo lo único que le pido a siempre a dios y al universo en general es que mande las cosas que yo me sienta contento de hacer”

Agradecido con el público



El ganador de Top Chef dice estar agradecido con los seguidores del programa. “Estoy más que feliz y que más agradecido con toda la gente que vio a Top Chef VIP. Infinitas gracias por tantas muestras de cariños, por tanto, respetó por tanto afecto y por haber gustado tanto un proyecto que hicimos con tanto cariño. “



La nueva temporada de Top Chef VIP comenzará en el 2023 solo por Telemundo. ¿Cuál famoso te gustaría ver participar el próximo año en Top Chef VIP? Déjennos saber en los comentarios.