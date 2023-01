EXATLON EEUU: Junior Díaz cumple último deseo de un fan antes de fallecer [VIDEO]

Junior Díaz, quien abandonó la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial por una lesión en uno de los dedos de su pie, paso su último día del año visitando a su fan número uno de Exatlón. Tras la partida del dominicano de Nueva York, Díaz recibió apoyo de los fieles seguidores del show deportivo y una de esas personas fue Juana Valentín.

Y aunque su tiempo en el programa no duro mucho tiempo, Juana Valentín se convierto en la fan número uno de Junior. En un emotivo video compartido en su cuenta, Junior cuenta como paso tiempo con la fan y mostrando los lindos mensajes que ella le mandaba al joven atleta mientras participaba en Exatlón.

“Asi me pase mi año nuevo visitando a mi fan #1 de @exatlonestadosunidos 💙. sabemos que la jornada no duró mucho ya que así fue que dios lo quiso . Pero en tan poco tiempo recibí un cariño y un amor inmenso y sobre todo una vibras tan bonita wow 😞 que no me importo pasarme gran parte de mi año nuevo en el hospital brindándole mi gran apoyo y respecto en sus momentos más difíciles,” comenta el empresario en su cuenta personal de Instagram.

Junior le concedió el deseo a Doña Juana en poder conocerlo, desafortunadamente, ella perdió la lucha y falleció.

“Pero ase unos raticos me llego la noticia de que ya dios la mando a buscar 🥺💔 que descanse en paz @valentin_juana gracias nuevamente por tanto cariño y Apollo que usted me brindo 💙💙🥺 🕊” añadió Diaz en su comentario.

La vida después de Exatlón

Junior se encuentra viviendo en la ciudad de Nueva York, donde ha comprado casa y la está reparando. La salida de Díaz del programa no fue lo que él esperaba, ya que alguno de sus compañeros se quejaron del dominicano.

Lilian Duran, excompañera de Junior, dice que la convivencia con él fue un poco difícil.

“Fuera de que, una cosa es que, para formar parte de un equipo, hay que hacer un equipo. Dentro y fuera de la competencia, por eso es Exatlón, estar con tu equipo todo el tiempo. Entonces, creo que él debe de considerar que es lo que hizo para que él se sintiera así. Y yo le dije realmente ‘Junior, ósea, si tú no te dejas conocer, si tú no te dejas no te vamos a entender’. Yo sé que puede ser horrible tener una lesión, pero si no dejas tampoco que la gente se acerque a ti. Y creo que hubo ahí uno, dos, tres pleitos, pero si fue muy difícil la convivencia con el por qué no le gustaba como estar ahí como en equipo,” cuenta Lilian.

Díaz se defiendo de las quejas de su compañera

“Yo creo que más fue, al yo no quejarme tanto y quedarme un poco callado. Yo no soy una persona, I don’t like complaining too much [a mí no me gusta quejarme mucho] entonces como ya tenía la lesión del hombro y seguía y no me quejaba. Yo sé que [ellos decían] él estaba bien. Creo porque fue como lo hice ver. Creo que fue de ahí que vino esa controversia” comento el atleta en exclusiva para AhoraMismo.

No cabe duda que la participación de Junior Díaz en las ‘arenas más feroces del planeta’ impacto a la vida de Doña Juana Valentín, que en paz descanse.

VIDEO COMPLETO