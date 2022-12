EXATLON ALL-STARS: Polémica con Caterine Ibargüen por ayudar a Yoridan Martínez. ¿Qué dijo su equipo? [VIDEO]

Caterine Ibargüen ha demostrado porque se merece ser parte de la segunda etapa de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrelles] la cual reunió a varios atletas de diferentes temporadas anteriores y están compitiendo por el gran premio de 200 mil dólares.

Caterine una de las atletas más competitivas, logró ser la mujer con más victorias ganadas en la primera edición de Exatlón Mundial. Y es que la bella colombiana sabe lo que es ganar, pues ella participó en las olimpiadas de Río 2016, donde ganó sus medallas de oro por salto de altura y triple salto. Ibargüen se ha coronado dos veces campeona del mundo y también quiere coronarse como campeona de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas]

Caterine es criticada por su compañero de equipo JC Herrera por ayudar a Yoridan Martínez del equipo de los Contendientes

Y aunque se lleve extremadamente bien con su equipo, en un videoclip que fue publicado por Exatlón Estados Unidos en su cuenta de Instagram, José Carlos Herrera, velocista profesional, al parecer está frustrado con la atleta de Miami Caterine por haberle dado consejos a Yoridan Martínez del equipo Azul. JC piensa que la amistad se tiene que separar cuando compiten

“Normalmente, cuando competimos unos contra otros, la amistad de luego se separa” cuenta Herrera en el video.

Caterine se le vio aconsejando al cubano de California para que mejore su puntería en uno de los retos. Algo que su equipo y hasta su compañero de la primera edición Jonny Magallón sienten que no fue lo correcto.

“Mira, lógicamente tenías que estar con los tuyos” le comenta Jonny a JC quienes están hablando sobre la situación en su equipo.

Emociones encontradas

Aunque el equipo de Caterine no están de acuerdo con su decisión de haber ayudado a Yoridan, hay muchos seguidores que aplauden lo que hizo la atleta.

“Y o no veo mal lo que hizo catherine mas bien veo la calidad de persona que es👏 es una persona sin malicia que le gusta ayudar, no entiendo porque los fans azules la odian porque si fuera que hablara mal de los azules o hiciera rabieta cada vez que pierde pero no, solo porque celebra sus puntos a su manera de una forma muy original y única😚” comentó una seguidora en los foros de Exatlón.

“Hasta ayer Katherine no me gustaba, pero después del buen gesto con Joridan he cambiado de opinión. Eso es ser buena atleta y persona. Joridan felicidades por hacer lo mismo con ella en otras ocasiones. Arriba los 💙💙💙” cuenta otra.

“Los rojos no perdieron por ese justo de katherine perdieron porque no hicieron los puntos que cada quien tenia que hacer así que dejen el egoísmo ella misma dijo que el también le alluda🤦‍♀️” señaló otra.

¿Crees que Caterine debería ayudar a los del equipo Azul? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. La competencia deportiva más excitante de la televisión comienza a las 7PM de lunes a viernes y los domingos a las 8PM hora del este solo por Telemundo.