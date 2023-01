EXATLON ALL-STARS: ¿Jeyvier Cintrón se une a ‘La casa de los Famosos 3’?

El carismático boxeador puertorriqueño Jeyvier Cintrón sin duda alguna ha dejado su huella esta temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] El atleta se la ha pasado haciendo bromas con sus compañeros y hasta bailando un poco de reguetón. No cabe la menor duda que Cintrón se ha disfrutado esta competencia al 100 por ciento y tanto así que los fans lo quieren ver en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos.’

La nueva edición de ‘La Casa de los Famosos’ se transmitirá por la cadena Telemundo el 17 de enero, un día después de la gran final de All-Stars la noche anterior. Osmel Sousa, Arturo Carmona, Paty Navidad, Aylin Mujica, La Materialista, y Juan Rivera son los primeros famosos que están confirmados para formar parte del elenco de la nueva temporada, la cual promete estar llena de mucho drama.

Los seguidores quieren ver más de Jeyvier

La exitosa programación ya está en su tercera temporada, la cual comienza muy pronto por la cadena Telemundo, la misma cadena donde se trasmite Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] y es ahí donde los fanáticos del programa y de Jeyvier lo quieren ver participar. El comentario del seguidor va al grano “Queremos a Jeyvier Cintron el LCDLF3.” Cintron quien fue campeón de la quinta temporada de Exatlón es querido por el público. “Si lo kiero en Lcdf 3”, “Mi favorito espero q gane y espero verlo en LCDLF” “Siiiiii keremos a jeyvier Cintaron en la casa de los Famosos” y ”Me gustaría q lo escogieron para la casa de los famosos. Es muy gentil,caballeroso, pero a la vez ,muy fuerte.Jayvier es un candidato idóneo pata la casa de los famosos.Ojala lo tomen en consideración, si el así lo quiere,” fueron algunos de los comentarios de los seguidores en Facebook quienes están de acuerdo con la idea y quisieran ver al boxeador profesional en ‘La Casa’

Todavía no está al 100%

Haces unas semanas atrás, el atleta se lesionó su rodillo en el circuito de hierro, algo que no le permitió competir en varios desafíos. Tras estar varios días afuera, los médicos le dieron la luz verde para poder participar, algo que los seguidores piensan se hubiera tomado su tiempo. Los fans tomaron los foros de Exatlón por Facebook para desahogarse de la situación con Jeyvier.

“Pobre jeyjey no está al 💯 % me da pena no debería jugar para k no se siga lastimando .🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽” Ay dios mío este muchacho es muy inquieto de verdad que se tiene que cuidar porque en la manera que se enfrenta ese tira se va a lastimar y va a terminar muy mal jeyvier !!! Que dejes tanta payasada  “ y “No me parece justo ,poner a competir a jeiyver atentando con su salud ,no se vale que ganenlis [ganen] azules por ventajosos,” son algunos de los mensajes publicados.

Aunque Jeyvier no está al 100 por ciento, si le está echando ganas a la competencia y quiere coronarse como campeón por segunda vez.

¿Te gustaría ver a Jeyvier Cintrón participar en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. No te pierdas las últimas semanas de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] de lunes a viernes a las 7PM hora del este y los domingos a las 8PM por Telemundo.