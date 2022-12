EXATLON ALL-STARS: ¿El equipo Azul no quiere competir con Jeyvier Cintrón? [VIDEO]

El campeón de la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos y quien hoy compite en la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars, Jeyvier Cintrón está en la mira del público. Y es que el boxeador boricua se lesionó su rodilla en el circuito de hierro y aunque el servicio médico le dio la luz verde en poder regresar a las arenas más feroces, el deportista se le puede observar adolorido al competir en los desafíos.

Fans están preocupados por el atleta

Los seguidores del show están alarmados al ver al deportista compitiendo aun sintiendo dolor en su rodilla.

“Para mi gue [que] el debe de salir de la competencia porgue el ya no puede forzar su salud se lo dijo el vaguero eso es por andar de payaso la competencia no es tanto guíen corre mas rápido es la puntería y el se pasaba de vivo yo como voy con los azules siempre son más humildes por eso todo les a salido bien y siempre ponen a Dios primero” comentó una seguidora en la página de AhoraMismo Exatlón por Facebook.

“Hay no, se Nota el sufrimiento de ese Joven.” Y “El tiene q cuidarse por q peor es qc lastime más y tenga consecuencias luego” fueron algunos comentarios entre los seguidores del programa del reality.

Los que también están preocupados por el atleta son los del equipo azul [Contendientes] que dicen que se sienten raros al competir con Cintrón.

“Ósea admiro su tenacidad, sus ganas de salir adelante, sus ganas de aprovechar esta oportunidad. Obviamente, esta es decisión de él y se siente, se siente, raro al competir con el así,” le cuenta Kelvin Rentería a su compañero de equipo Yoridan Martínez.

“Pero que más hacemos hermano” añadió el joven atleta.

“No podemos hacer más. Yo estaba pensando en eso, ya es la recta final, ya. Mis respetos para él en esa situación, pues yo personalmente, pues lo intentaría también” le cuenta Martínez a Kelvin.

Cintrón estuvo fuera de la competencia un par de días a lo que se recuperaba de su accidente

“Lo que queda ya, ya no es nada, que sea lo que el señor decida. Es una situación bien difícil. Lo que queda ya” dice Yoridan

“Yo siempre le digo todos los días, ‘brother, cuídate porque obviamente no va a mejorar, pero si se puede cuidar para no empeorar,” le cuenta Rentería.

A lo que Yoridan está de acuerdo con el comentario de su amigo.

Kelvin le dice a Jeyvier que se cuide de su lesión. El equipo de los contendientes apoya a Cintrón por su difícil situación de seguir compitiendo y lo respetan por su decisión.

Todos quieren una recuperación pronta para Jayvier, incluyendo a sus fans

“Espero qué sé recupere pronto! Lo necesitamos ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️” y “ Siento lastimado no va poder ganar así q es mejor q c valla tranquiloy no peor lastimado d lo q está cuídate Jeyvier” se expresaron los fans.

Jeyvier Cintrón sigue en la competencia y se quiere coronar nuevamente como ganador de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas]

Ve la acción de Exatlón Estados Unidos: All-Stars de lunes a viernes a las 7PM/6C solo por Telemundo.

VIDEO COMPLETO