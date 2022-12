EXATLON ALL-STARS: Fans no quieren que Jeyvier Cintrón compita lesionado

El boxeador profesional de Puerto Rico, Jeyvier Cintrón, llegó nuevamente a las arenas de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] para arrasar con la competencia. Cintrón, quien ganó la quinta temporada de Exatlón se quiere coronar una vez más como campeón. Desafortunadamente, el atleta sufrió un repentino accidente en el circuito de hierro y tuvo que ser llevado inmediatamente al hospital.Jeyvier tuvo que ser evaluado y monitoreado por varios días y no puedo participar en varios de los duelos de la competencia.

Tras estar fuera de la competencia por varios días, los médicos le dieron la luz verde en poder competir nuevamente en los circuitos. Y aunque el atleta boricua parece estar mejor, hay muchos seguidores del deportista que están profundamente preocupados por el boxeador.

“¡Jeyvier recibió luz verde del equipo médico y lo está dando todo en los circuitos! ¡Todavía tiene algunas molestias, pero está dando pelea como un verdadero guerrero!” cuenta un post en la pagina de Exatlon Instagram.

Fans no quieren que compita en las arenas de Exatlón

Tras el regreso de Cintrón a las arenas de Exatlón se le ha visto al atleta dejándolo todo en cada circuito, pero también se le ha visto adolorido, algo que también los seguidores se han dado cuenta.

“No me parece justo ,poner a competir a jeiyver atentando con su salud ,no se vale que ganenlis [ganen] azules por ventajosos,” se desahoga una seguidora del programa, mientras otra comienta lo siguiente. “Por favor no permitan que Yeinier [Jeyvier] compita sin recuperarse se ve que no puede correr que esta cojeando, busquen otro hombre para que compitan no sean injustos” y “Por favor dejen descansar a Jeivier [Jeyvier], el no está bien se puede empeorar más 😔” escribe otro.

“Porque ponen a Jayvier a jugar si saben muy bien que no esta bien que pena que sean haci quel Señor les perdone xq no es justo lo que están haciendo con el metanse en la cabeza que los rojos pierdan o ganen para nosotros seran siempre los mejores por eso Dios siempre les proteje. Esta temporada hacido la peor de todas” se expresa una seguidora que piensa que Jeyvier no debe de participar.

Más lesiones para el equipo rojo

Y es que Jeyvier no es el único que está lesionado de su equipo, el futbolista profesional Jonny Magallon y Alona ‘Nona’ González también están recuperándose. Jonny estuvo hospitalizado por ser picado por una araña.

“Eso es un robó a mano armada!!con un los chicos facturados, y los demás están exhausto ♥️♥️♥️” comento una seguidora en el Instagram de Exatlon.

Los Contendientes se sienten raros compartiendo con Jeyvier

En una conversación entre los hombres de Exatlón, ellos confiesen que se sienten raro compitiendo con Jeyvier, ya que está lesionado.

¿Crees que Jeyvier debería seguir compitiendo en los circuitos? Déjanos saber los que piensas en los comentarios.

