EXATLON EEUU: Por qué Azul Granton se siente deprimida [VIDEO]

Tras su salida de las arenas de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] ‘La muñeca de hierro’ Azul Granton ha tomado tiempo para conectarse con sus seguidores. La modelo que radica en México tomó su cuenta de Instagram para contestar varias preguntas que le hicieron sus seguidores.

¿Quién es Azul Granton?

La encantadora joven modelo de 23 años es de Argentina, le encanta patinar y es influencer. Ella cuenta con más de 4.1 millones de seguidores en sus redes sociales. “Unos de mis grandes sueños en mi vida es ser una gran actriz, algún día estar en las mejores plataformas y en el cine” cuenta Azul.

Granton se convirtió en una de las atletas más queridas de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial y All-Stars [Todos Estrellas] y tras su salida, los fanáticos sintieron su ausencia en el programa de familia.

Azul se confiesa con sus seguidores y habló de todo un poco

Los fanáticos de la bella argentina le hicieron todo tipo de preguntas y como buena anfitriona, la atleta contestó sin pelos en la lengua.

Tras varias confesiones, Azul cuenta que le encantaría participar en ‘Top Chef’

“La verdad que por ahora no tengo un proyecto nuevo, pero si pudiera estar en alguno me encantaría estar en ‘Top Chef’ cocinando porque me encanta cocinar”, confiesa Granton.

‘Top Chef’ es un reality show donde 16 celebridades compiten para ver quién es el mejor cocinero o cocinera y se llevan un gran premio de 100 mil dólares. También es de la cadena de Telemundo.

Azul cuenta por qué se siente deprimida

Granton tomó tiempo de su agenda para poder contestarle preguntas que sus seguidores le habían hecho en su cuenta personal de Instagram.

“Horrible, o sea, horrible como me hizo percha el pelo, el rubio,” cuenta Granton tras una seguidora preguntarle sobre el daño que recibió su cabello tras pintárselo rubio.

“Por eso me saque el rubio ahora para ya no teñirme más por varios años hasta recuperar mi pelo. Yo tenía un pelazo antes. Tenía un pelazo y ahora me veo, el poco pelo y horrible que tengo me deprime,” confiesa Azul.

“Les voy a dejar una foto acá como para que vean como lo tenía antes, me dan ganas de llorar.” Añadió Azul.

Antes de ser la despampanante rubia, Azul tenía el pelo color café. Algo que al parecer extraña. Pero lo que si es cierto es que Granton luce bella con cualquier color de pelo.

¿Te gusta Azul como rubia o pelinegra? Déjanos saber en los comentarios.

VIDEO COMPLETO