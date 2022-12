EXATLON ALL-STARS: ¿Denisse Novoa la próxima eliminada?

Circulan rumores que la mexicana Denisse ‘La Pantera’ Novoa del equipo de los Contendientes [azul] será la próxima eliminada de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] pero, ¿qué cierto será este rumor?

‘La Pantera’ ha demostrado porque forma parte de los All-Stars [Todos Estrellas]. La bella mexicana de ojos claros ha participado antes en las arenas más feroces del planeta y esta vez vino con todo para poder coronarse como la campeona y como dice ella, “llevarse el trofeo”.

Su trayectoria por Exatlón no ha sido nada fácil, ya que Novoa fue expulsada de la competencia, supuestamente por violar las reglas del programa. Denisse fue acusada de posesión de teléfono celular y marijuana, algo que la integrante del equipo azul [Contendientes] nunca confirmó.

“Gracias a los que pudieron estar conmigo en el LIVE hoy y les quiero recordar que aunque a veces no entendamos porque y cómo pasan las cosas en el momento sabemos que siempre es por nuestro bien y porque la vida y Dios tiene planeadas cosas increíbles para nosotros y que están por llegar. También quiero decirles que soy fiel creyente que todo pasa por algo y les puedo decir que mi salida del show también fue un grito de la vida diciéndome que tenía que regresar y apoyar a mi familia en unos momentos difíciles (que yo desconocía estando adentro y me enteré cuando sali) y ahí entendí que la vida me necesitaba más aquí. Yo estoy tranquila porque se que en esta temporada como en la pasada lo di todo pero simplemente la vida tenía otros planes para mi. Y siempre recuerden que los planes de Dios son perfectos. Los quiero muchísimo y de nuevo les quiero agradecer intensamente por su apoyo 💙” le dedico un mensaje a sus seguidores tras su partida repentina del programa.

Viviendo su vida

También la atleta ha tenido una relación tumultuosa con su padre, ya que ella asegura que él no la apoya en su regreso al show. Novoa cuenta que su padre quiere que se enfoque en actuación. “Ya estaba en mi mentalidad, nada me va a sacar de eso [Exatlón] yo voy a hacer porque toda mi vida he dejado de ser cosas porque ‘que me ha a decir papa’” le dijo Denisse a Chuy en una conversación entre ellos.

¿Qué dicen los seguidores?

Y ahora vinculan rumores que ‘La Pantera’ es la próxima Contendiente que abandonará las arenas de Exatlón. Los fanáticos del programa aseguran que la actriz es la que se va el domingo de eliminación.

“Viviana manda a la casa a la Pantera” fue lo que comentó una seguidora en los foros de Exatlón por Facebook, a lo que otra le contesta “sera eso sierto? Ella es muy vuena”

A pesar de que todavía la eliminación no ha ocurrido, los seguidores tienen algo en claro, Viviana pasa a la siguiente etapa de Exatlón.

Ana Parra o Denisse Novoa

Una de las dos bellezas del equipo Azul podrán enfrentarse en contra ‘La Cazadora’ Viviana Michel este domingo de eliminación. Michel tuvo el porcentaje más bajo entre las mujeres del equipo de los Famosos [Rojos] y Ana María Parra fue la de menor porcentaje en su equipo [Contendientes]. Y aunque solamente quedan dos mujeres en el equipo Azul, al parecer una de ellas enfrentara a Vivían en el duelo este domingo de eliminaciones.

¿Será Denisse Novoa la próxima en decirle adiós a la competencia? ¿Con quién se enfrentará Viviana Michel? No te pierdas las últimas semanas del programa deportivo de lunes a viernes a 7PM y los domingos de eliminación a las 8PM . La gran final de Exatlón Estados Unidos: All-Stars [Todos Estrellas] es el 16 de enero a las 7PM hora del este por la cadena Telemundo.