Junior Díaz responde a los rumores de ‘bullying’ en  Exatlón EEUU

Junior Díaz, el dominicano de Brooklyn, Nueva York, quien se tuvo que despedir de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial por una lesión que recibió en uno de los dedos de sus pies se defiende de los comentarios de su compañera Lilian Duran. La boxeadora y entrenadora personal de México habló en exclusiva con AhoraMismo y cuenta que la convivencia con el deportista fue muy difícil.

“Fuera de que, una cosa es que, para formar parte de un equipo, hay que hacer un equipo. Dentro y fuera de la competencia, por eso es Exatlón, estar con tu equipo todo el tiempo. Entonces, creo que él debe de considerar que es lo que hizo para que él se sintiera así. Y yo le dije realmente ‘Junior, ósea, si tú no te dejas conocer, si tú no te dejas no te vamos a entender’. Yo sé que puede ser horrible tener una lesión, pero si no dejas tampoco que la gente se acerque a ti. Y creo que hubo ahí uno, dos, tres pleitos, pero si fue muy difícil la convivencia con el por qué no le gustaba como estar ahí como en equipo,” cuenta Lilian.

El contendiente se defiende

Junior tuvo que abandonar la competencia tras sufrir lesiones, algo que el dominicano no se esperaba y esas mismas lesiones que sufrió Junior en la competencia causo mucha conmoción entre los atletas del equipo azul. “Yo creo que más fue, al yo no quejarme tanto y quedarme un poco callado. Yo no soy una persona, I don’t like complaining too much [a mí no me gusta quejarme mucho] entonces como ya tenía la lesión del hombro y seguía y no me quejaba. Yo sé que [ellos decían] él estaba bien. Creo porque fue como lo hice ver. Creo que fue de ahí que vino esa controversia” comento el atleta en exclusiva.

Al preguntarle si él no se llevaba bien con sus compañeros, esto fue lo que contó, “Como la competencia había empezado y nada más llevamos ciertos días en el campamento, como que la química todavía no estaba ahí. Obviamente, la química se va formando con el tiempo y con eso, pero para la mayor parte, yo creo que, yo me lleve de lo mejor posible con todo el mundo, trate. Con Esteban, obviamente que con cierta gente uno como que conecta un poco más rápido, creo que es normal.”

“Pero trataba de quedarme tranquilo. Tenía las lesiones, tenía muchas cosas en la mente que me estaban pasando y obviamente estábamos perdiendo todos. Ósea son un reguero de emociones que te pasan por la mente y uno encerrado ahí, apenas la competencia empezando. Entonces como que nosotros todavía no habíamos encontrado como ese niche, como apenas estábamos llegando ahí. Obviamente, ahora lo están haciendo muy bien y creo que la química y todo y ha pasado más tiempo,” añadió Díaz.

Junior piensa que sus compañeros estaban tras de él. Al cuestionar el atleta esto fue lo que tuvo que decir. “Creo que un poquito en cierto aspecto sí, pero todo normal.” https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2022/10/Junior.mp4 Los seguidores del programa deportivo han defendido la salida del atleta

Las redes sociales han estado que explotan defiendo a Junior tras su salida de Exatlón. “Las malas vibras del equipo azul causaron esto, no fueron amables con él, en especial la tal Alejandra decir que él es un mueble más en exatlon no es de humilde, pero él calma [karma] existe” comento un seguidor mientras otro cuenta “debieron apoyarlo y ser empáticos en lugar de criticar. Debieron darle consejos de ir inmediatamente al médico para que evitara lastimarse más”

“Muy cierto siempre lo decía ese grupo azul@este año es muy arrogante y no se apollan solo están jusgandose y no se apollan si ven los@rojos hasta cuando pierden le@dan ánimo akel k perdio para k la@proxima lo haga mejor”, añadió una seguidora.

