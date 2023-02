“Desteto ver así mi piel, es algo que no acepto” la enfermedad de piel que sufre Azul Granton [VIDEO]

La muñeca de hierro Azul Grantón de la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos, confiesa y muestra que es lo que la hace sentir insegura. La bella modelo argentina tomó las redes para contarle a sus más de 4 millones de seguidores en TikTok e Instagram que sufre de una enfermedad autoinmune la cual afecta su piel.

“Holis” comienza el video que publico Grantón en su cuenta de Instagram.

“Bueno, hoy voy a hacer unas historias un poco distintas con Benito [su hermoso perrito] Si Benito me deja contarlas y no me interrumpe. Hace un tiempo cuando estaba en Exatlón hablé con una compañera Isa, que la quiero mucho, y me dijo que porque no contaba lo que le voy a contar ahora en mis redes, porque quizás mucha gente se puede identificar conmigo y podía ayudar quizás a otras personas,” cuenta la influencer.

No acepta su condición

“Cuando estaba en Exatlón ustedes pudieron ver tuve un brote en mi piel. Cuestión es, no es algo que yo no acepto mucho hasta el día de hoy. La cosa es que tengo una enfermedad autoinmune, que eso por ahora no es nada grave. Lo que si es que cuando me pega el sol muy fuerte o cuando me estreso mucho me broto mucho. Bueno, esto es algo que no hecho nunca hasta este momento no estoy segura de hacerlo, pero ya, pues lo voy a hacer. Me voy a mostrar como soy,” continua la atleta que compitió en el equipo de los Contendientes [Azul]

“A lo mejor ustedes van a decir ‘a no es nada grave’ para mí es un montón porque detesto ver así mi piel, es algo que no acepto, que me duele muchísimo estar así. Me duele muchísimo que las personas me pregunten ¿’Qué es lo que tenés’? Que me miren con rechazo, que me miren con asco. Que me miren con lástima.” Añadió Azul.

Con valentía, Azul muestra como la psoriasis ha afectado su espalda. Grantón cuenta que el brote que ven en el video es intermedio y ha tenido unos más fuertes.

“En Exatlón me broté muchísimo por eso Aldo me ponía cremitas”

¿Qué es psoriasis?

Según mayoclinic.org la psoriasis es “es un problema del sistema inmunitario que hace que las células de la piel crezcan a un ritmo más rápido de lo normal” y también hace que “la piel que evolucione en forma de brotes y se caracteriza por la aparición de manchas rojas con escamas de color blanquecino que se localizan sobre todo en el cuero cabelludo, los codos y las rodillas, provocando un cierto quemor y picor”

Los fans le mandan mensajes de cariño

Y aunque la muñeca de hierro cuestionó si debería o no compartir su condición con sus seguidores, ellos les demostraron su apoyo.

“Lo llegaste a subir se que es difícil para ti recuerda eres fuerte, valiente y con esto también estas ayudando a muchos. Y como te dije aquí estaremos siempre azu 🤍✨”

“Azul eres una guerrera ❤️ en todos los sentidos. Que orgullo conocerte y verte crecer en todos los sentidos, es tan importante que vengas aquí decir la verdad literalmente sin filtros, mucha fuerza y que dios te bendiga siempre. Sin palabras”

“Eso no tiene nada de malo es mas es un distintivo que te ha e hermosa amiga asi como a todo aquel que tenga algo asi y si tu te sientes bien , eso es todo es lo que importa ❤️🙌” fueron algunos de los más de 400 comentarios de apoyo hacia Azul.

El propósito de su video fue simple, poder ayudar a otras personas que se acepten tal y como son, “ojala pueda ayudar a normalizar un poquito esta enfermedad, y tambien informar a quienes la desconocían” comento Azul en el video.

Sin duda alguna Azul es una guerrera.

