Mira lo que comía Azul Granton todos los días en Exatlón [FOTO]

Exatlón Estados Unidos prometió nuevos retos y desafíos y no decepcionó para nada esta séptima temporada. Y aunque las arenas se vieron afectadas por el huracán Fiona, que arrasó con todo por su paso, eso no detuvo a que los atletas disfrutaran y participaran en la competencia ‘más feroz del planeta’.

Una de esas atletas que se disfrutó la competencia a lo máximo fue la hermosa modelo e influencer Azul Granton quien compitió en el equipo de los Contendientes [Azul]. Con nuevos cambios en la última temporada, los atletas vivieron juntos por primera vez, se bañaron con agua fría y la comida estaba escasa en el campamento. Tanto así que al parecer Azul comía la misma comida todos los días. Con una foto publicada en sus historias en su Instagram personal, Granton comenta lo siguiente,

“Lo que comia todos los dias en Exatlon aunque moria de calor…guiso de lentejas”

¿Qué es un guiso de lentejas?

De acuerdo a la página recetasgratis.net el guiso de lentejas es un plato típico de Argentina que se consume especialmente en la época de invierno. Se toma alrededor de una hora y media en cocinar este plato y se puede utilizar diferentes tipos de carnes. Es rica en nutrientes como el hierro y proteínas.

¿Le dice adiós a sus redes sociales?

Y aunque la hermosa influencer cuenta con más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales, ella cuenta que se tomara tiempo fuera de ellas. En un video ya borrado, la joven modelo cuenta que se tomara un tiempecito en regresar a las redes sociales “Estoy vivaa, perdón mi desaparición, me estoy tomando un tiempo, probablemente cuando vuelva a México, voy a voy a retomar mis redes”

“Estoy pensando mucho sobre qué es lo que realmente quiero hacer, quiero cambiar un poco mi contenido, hacer mejores cosas de mejor calidad para ustedes, así que me estoy tomando un tiempo para pensar y reorganizarme” escribe Azul en una foto.

Azul llegó hasta la segunda etapa de la séptima temporada, All-Stars [Todos Estrellas] con sus compañeros Yoridan Martínez, Caterine Ibarguen y Johnny Magallón.

¿Quiere participar en otro reality?

En un video ya borrado de su historia por Instagram, le preguntan a la modelo ¿‘En cuál otro reality piensas estar’? A lo que ella le contesta, “La verdad que por ahora no tengo un proyecto nuevo, pero si pudiera estar en alguno me encantaría estar en ‘Top Chef’ cocinando porque me encanta cocinar”, confiesa Granton.

¿Te gustaría ver a Azul participar en otro programa de televisión? Déjanos saber los que piensas.

FOTO