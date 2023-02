EXATLON EEUU: ¿Azul Granton se retira de sus redes sociales? Lo que dijo la modelo

La dulce y tierna Azul Granton de la más reciente temporada de Exatlón Estados Unidos, al parecer se retira de las redes sociales por un ratito. Tras haberse sacado unas muelas hace un par de semanas, la hermosa influencer de Argentina se ha mantenido lejos de sus redes sociales, tanto así que ella cuenta que setomará tiempo en regresar a ellas.

Granton se robó el cariño y los corazones de los televidentes del reality show cuando compitió y representó al equipo de los Contendientes [Azules] Y aunque la modelo no ganó la temporada, si puedo quedar entre las más seguidas y querida por el público.

¿Se retira Azul de sus redes sociales?

Granton cuenta con más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales [Instagram y Tiktok] y fue en su cuenta personal de Instagram que la deportista publico un video en su historia contando que se tomara tiempo lejos de sus redes.

“Estoy vivaa, perdón mi desaparición, me estoy tomando un tiempo, probablemente cuando vuelva a México, voy a voy a retomar mis redes” cuenta Azul.

¿Vendrán nuevos cambios?

“Estoy pensando mucho sobre que es lo que realmente quiero hacer, quiero cambiar un poco mi contenido, hacer mejores cosas de mejor calidad para ustedes, así que me estoy tomando un tiempo para pensar y reorganizarme” escribe Azul en una foto.

Granton ha estado visiblemente ausente con su última publicación, siendo enero 18 del 2023, en la cual ella le agradece al programa por una linda experiencia.

Azul vive su mejor experiencia en Exatlón

Con varias fotos compartidas en su Instagram, Azul está más que agradecida con su experiencia con Exatlón y hasta comenta lo que está pasando en cada foto que compartió.

“Gracias @exatlonestadosunidos 💙 Una de las mejores y más duras experiencias que tuve la oportunidad de vivir, definitivamente lo volvería a hacer mil veces! Les voy a dejar la explicación de algunas de las tremendas fotos que me saco @halilibrahimozbay 📸 Foto 4: Hablamos con todo el equipo de que si ganaba un punto iba a hacer el pasito de tiktok igual que Ale, lo hicimos y la producción nos termino regañando por obvias razones😂🙈 Foto5: Los chicos habían practicado esa “bicicleta” pero yo no, y cuando dí el último punto que cerró la competencia me subieron a la bici y yo no sabia que hacer😂Foto6: Veniamos perdiendo mucho como de costumbre al principio de la competencia, ese fue uno de los juegos mas importantes porque el premio era una camioneta, di el punto final y esa fue la reacción de todos, no se puede explicar esa felicidad, la camioneta se quedó en el Azul💙😍 Foto8: Cuando gane mi auto, no lo podia creer, lo soñé demasiado, mi cuerpo ya no podia mas, me dolía todo, me sangraban las heridas (miren la foto) mis piernas ya no podian correr, pero en lo único que pensaba era que ese auto iba a ser mio, jamás perdí la fe!🙌🏻✨ Foto9: Cuando salí corriendo a abrazar mi auto.. ese dia antes de jugar yo dije que ese mismo auto tenia mi nombre y apellido, y después parecía una niña feliz con su caramelo como pueden ver jajaja🙈💖En finnnnn, tantas anécdotas, tantas personas hermosas que conocí, estoy demasiado agradecida, y también les agradezco a todos los que desde afuera me mandaban fuerzas, me apoyaban y nunca me dejaron sola, los amo!💙🧡🦁”

No cabe duda que la bella argentina tuvo una gran experiencia en Exatlón.