EXATLON EEUU: ¡Mira el tratamiento que se somete ‘La Pantera!’ [VIDEO]

La hermosa mexicana de ojos azules Denisse ‘La Pantera’ Novoa arrasó con la más reciente temporada, ya que ganó varios desafíos y circuitos riesgosos en la séptima edición de Exatlón Estados Unidos: All Stars [Todos Estrellas] Una temporada que no la dejó sintiéndose físicamente al 100 por ciento. La actriz, quien se incorporó a la segunda edición de la séptima temporada del programa deportista, llego ser una de las finalistas en el All-Stars [Todos Estrellas]. Yoridan Martínez y Yamilet Pena se coronaron como campeones de la competencia ‘más feroz del planeta’. Novoa llego a participar en la tercera y quinta temporada del reality show, convirtiéndose en una de las atletas consentidas del público.

‘La Pantera’ está en terapia

En un video compartido por sus historias en su Instagram personal, Novoa muestra el tratamiento cuál se somete mientras está en terapia física en la ciudad del sol, Miami. En el video, Denisse se muestra relajada durante su tratamiento de cupping [terapia de catación o ventosa]

¿Qué es terapia ventosa?

Varios famosos y atletas se han sometido a esta terapia que tiene varios beneficios, incluyendo reducción del dolor, mejora de la regeneración muscular y flujo sanguíneo alineado. De acuerdo con la página deportiva as.com, ‘es un masaje que se realiza con ventosas a las que se les extrae el aire para hacer succión sobre la piel tras calentarlas previamente.’ El tratamiento se puede hacer de dos a tres veces por semanas y normalmente dura dos minutos, ya que le deja piel con moretones.

Su papá no la apoyo en su más reciente participación en Exatlón

En la última edición del show, Denisse le confesó en una conversación con su compañero Chuy, que su padre no la apoyo su decisión de volver nuevamente a Exatlón. “Es que te quería decir que me salió una oportunidad,” entre risas le empieza a contar Denisse a Chuy “Y mi papá, ‘¿oportunidad de qué?’ Una oportunidad para mi carrera. Mi mamá está ahí, entonces mi papá me dice, ‘¿para qué carrera o la actuación o la tele?’

Denisse cuenta qué le dijo a su papá que Exatlón es su pasión. “Ya estaba en mi mentalidad, nada me va a sacar de eso [Exatlón] yo voy a hacer porque toda mi vida he dejado de ser cosas porque ‘que me ha a decir papa’”

Fue expulsada de la edición anterior

Novoa quien había participado en la tercera y quinta temporada, fue expulsada del programa por rumores que violó las reglas del show. Ella fue acusada de posesión de teléfono celular y marijuana, algo que la atleta nunca confirmo.

Le deseamos una pronta recuperación a ‘La Pantera’ ¿Qué piensas del tratamiento el cual se somete ‘La Pantera’? ¿Lo tratarías? Déjanos saber en los comentarios.

VIDEO COMPLETO