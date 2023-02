Conoce el nuevo proyecto que lanzó Raishmar Carillo de Nuestra Belleza Latina [ENTREVISTA]

Raishmar Carillo, la mujer encantadora que cautivo los corazones de muchos de los televidentes de la más reciente temporada de Nuestra Belleza Latina 2021 con su historia inspiradora y conmovedora de su infancia tras ser huérfana y vivir en casas de hogares a una corta edad, lanzó un proyecto muy especial y en una entrevista exclusiva con AhoraMismo.com Carillo le cuenta a Melissa Alemán todo lo que se puede esperar de su nueva jornada.

Bienvenidos todos a su nueva plataforma

“Como muchos saben estaba en ese proceso de escribir mi libro autobiográfico ‘Relatos de una huérfana’ compartiendo mi experiencia de vida creciendo en hogares de crianza, pero sentía que a este proyecto le hacía falta una plataforma oficial así que voy a lanzar, bueno lancé ya les puedo decir ya lo pueden buscar porque está en vivo y a todo color la página web www.raishmar.com que es ‘Relatos de una huérfana’ en plataforma para que no me tengan que buscar en Instagram en Facebook y tener todo mi contenido como dividido ahora va a estar todo a través del website” cuenta con una sonrisa la carismática modelo.

¿Y que se puede esperar de su nuevo proyecto?, esto es lo que contó Raishmar.

“Es un blog, a mí me encanta la escritura y no solo quería que fuera en el libro, sino también quiero que sean pequeños reflexiones en el blog, adicional que hay una página de voluntarios, de como ser lugares de crianza, como adoptar. Diferentes organizaciones sin fines de lucros que ustedes me han pedido, que quieren apoyar, pero no saben cómo y claro está la venta del libro y mis servicios como motivacional speaker para ofrecer charlas motivacionales aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo”

Un propósito muy grande

A tan sola una corta edad, la joven puertorriqueña quedo huérfana de madre y padre y creció en varios lugares de crianza en Puerto Rico. Hoy en día, ella quiere usar su plataforma para poder ayudar a los que lo necesitan. De hecho, su libro ‘Relatos de una niña huérfana’ estará a la venta muy pronto.

“El libro, según yo, lo había terminado de escribir, pero este año falleció un familiar y creo que eso me hizo volver a tomar la escritura creativa y añadir un capítulo al libro. Así que el libro está en las etapas finales de edición. Estamos ya en ese proceso en negociar las casas editoras, cuantas copias se van a imprimir, cuantos idiomas va a estar disponible, en que países van a estar disponibles y toda esa información. Así que una vez todo este va a estar disponible a la venta en mi página web y otros sitios que les puedo decir más adelante. Por eso es bien importante que se mantengan conectados a la página web, www.raishmar.com y se subscriban para que puedan saber la fecha oficial de publicación del libro que va a hacer este año. Ya no se puede aguantar más nada.”

El lanzamiento de su nueva página web fue realizado el primero de febrero del 2023 en Puerto Rico. Raishmar estuvo rodeado de sus amistades y fanáticos que la apoyan.