Chiquis Rivera confiesa que derrochó dinero de su madre en zapatos y carteras

Chiquis Rivera dedicó un capítulo entero de su podcast Chiquis and Chill para compartir con su público todos sus secretos para lograr la tan ansiada prosperidad económica. La hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera recordó sus años de pobreza siendo una niña, y cómo cuando su madre triunfó ella malgastaba su dinero.

De acuerdo a la cantante, de 36 años, a su madre le llevó años alcanzar el éxito como cantante, y por ser Chiquis la mayor de cinco hermanos, le tocó vivir años de pobreza. “Mi mamá me tuvo una semana antes de cumplir 16 años, no había terminado la escuela. Mi abuela le dijo que si estaba embarazada tenía que irse de la casa y nos fuimos a vivir al garage de un tío. Por mucho tiempo lo pasamos muy mal, recibíamos comida gratis del Gobierno. Mi mamá no tenía dinero para comprarme zapatos, yo iba a la escuela con agujeros en los zapatos, y muchas veces tenía que usar su ropa porque no tenía para comprarme ropa”, relató Chiquis.

Fue recién cuando Chiquis cumplió los 16 años que la carrera de Jenni Rivera despegó y comenzó a cosechar éxitos. “En ese momento puse mi vida en espera para ayudar a mi madre a hacer realidad su sueño (…) Empezamos a tener más dinero, pero no la veíamos mucho. Ella era muy buena proveedora. Le pagaban en efectivo y llegaba a casa con una maleta llena de dinero, miles de dólares en una maleta y yo administraba su dinero. Tenía que encargarme de comprar la comida, que hicieran reparaciones en la casa, cuidaba a los niños y usaba la plata como si fuera mía, a veces la malgastaba”, recordó Chiquis.

En ese tiempo, Chiquis afirma que su madre hizo realidad su gran deseo de comprar una casa donde cada uno de sus hijos tuviera su propia habitación y tuvieron años de gran abundancia económica. “Yo me compraba zapatos de US$2 mil con el dinero de mi madre. Sentía que su dinero me pertenecía porque yo entregaba tanto de mi tiempo a mi madre, a la casa y a mis hermanos, pero no estaba bien, porque era el dinero que mi madre se había ganado con su esfuerzo. Después aprendí la lección”, explicó.

Todo cambió para Chiquis cuando en marzo de 2012, solo meses antes de la muerte de su madre en un accidente aéreo, Jenni Rivera le pidió que se fuera de la casa y la despidió como su asistente personal. “Yo estaba muy cómoda, vivía en la casa de mi madre y ganaba muy bien como su asistente. Creo que esa fue la última lección que mi madre quiso darme, que saliera al mundo real y explorara”, afirmó.

Desde ese momento Chiquis tuvo que subsistir sola. “Me fui a vivir a un garage reacondicionado como un estudio. Me di cuenta que tenía 26 años y no tenía ahorros. Tuve que comenzar a comprar mi propia comida e ingeniármelas para salir adelante”.

Meses después su madre la desheredó tras acusar a Chiquis de haberse acostado con su esposo Esteban Loaíza. “Me sentí herida, había dado tanto de mi energía, de mi juventud a mis hermanos, a mi madre, a ayudarla a cumplir sus sueños, a que se convirtiera en una gran artista. Pero, me alegra que eso haya pasado, porque puso fuego en mi trasero, en mi alma para decir “voy a salir adelante”, y me lancé a mi sueño de ser cantante” recordó Chiquis.

Tocar fondo en lo económico le ayudó a Chiquis a cuidar el dinero. “Dejé de comprar cosas que no necesitaba y comencé a ahorrar un diez por ciento de todo lo que ganaba cada mes”, desde entonces Chiquis comenzó a crear abundancia en su vida.

“Antes de comprar algo me pregunto si realmente lo necesito, ¿o lo estoy comprando para impresionar? Mi consejo a todos es que dejar de comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te agrada. Por otra parte, el poder de la palabra es importante, me digo “soy abundante, soy próspera”. Es como lo expresas y lo dices, siempre digo “tengo mas que suficiente”.

De acuerdo a Chiquis dar gracias es otro punto fundamental para crear abundancia. “La gratitud es clave, dar gracias a Dios. Y mantener activo el flujo de energía de dar y recibir, me pregunto ¿cómo puedo aportar en la vida de otras personas? es el circulo de la vida, y doy el 10% de mis ingresos mensuales a instituciones de caridad, a mi abuela, a una familia que lo necesite”, explicó Chiquis.

La empresaria y cantante afirma que hoy más que gastar su dinero en cosas busca invertir para que el dinero se multiplique. “En un momento me di cuenta que todo mi dinero estaba en mi closet, en ropa, carteras y zapatos. Hoy pienso en invertir, en multiplicar mi dinero, todo lo que haga crecer mi dinero. Gasto en comida de calidad para mi cuerpo, en vitaminas, quiero estar saludable”, concluyó Chiquis.