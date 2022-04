Video: Chiquis Rivera hace arder las redes con look norteño

La cantante Chiquis Rivera escogió tres atuendos para lucirse en los Latin American Music Awards, que este año tuvo lugar en Las Vegas. Acaparó miradas con un ajustado vestido negro al desfilar por la alfombra roja, y sacó suspiros mientras cantaba su nuevo sencillo “Quiero amanecer con alguien”, envuelta en un elegante vestido blanco.

Pero, sin dudas, el atuendo que más miradas captó fue el traje de pantalón que escogió para el show de apertura de los premios presentados por la cadena de televisión Telemundo.

El traje constaba de un ajustado pantalón blanco con calados en toda la parte lateral y un pequeño body del mismo color con un generoso escote. Encima tenía una chaqueta corta con hombreras. El conjunto completo, de claro corte norteño, destacaba su increíble cintura.

La artista, de 36 años, modeló coquetamente el atuendo en un video que compartió con sus más de 5,2 millones de seguidores de Instagram. Con la canción “Fantasy” de Mariah Carey de fondo, desfiló como toda una modelo mientras se dirigía al show de apertura de los Latin American Music Awards.

“El look para el opening de @latinamas!”, escribió la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera al subir el video. Rápidamente la publicación superó las cien mil vistas y la llenaron de halagadores comentarios que destacaban su silueta y desplante.

A pesar de toda la seguridad que mostró en la alfombra roja y sobre el escenario de los famosos premios, Chiquis confesó recientemente que hay días en que le baja la inseguridad. “Estoy en un punto de mi vida donde amo mi cuerpo casi todos los días, pero hay ocasiones en que me siento insegura”, señaló durante la emisión de su podcast Chiquis and Chill.

Anteriormente, durante su participación del podcast de Jomary Goyzo “Sin Rodeos”, reveló que por mucho tiempo se ponía muy nerviosa en las alfombras rojas, debido a las críticas que recibía por no ser delgada.

“He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje porque si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, afirmó tras bromear sobre sus curvas. “Ya lo acepté, porque lo ven vulgar por mi cuerpo, es porque tengo un cuerpo muy sexy”, dijo entre risas.

Sin dudas, Chiquis se ha transformado en una embajadora por la aceptación de la diversidad de cuerpos, empoderando a las personas de todas las tallas a amarse tal como son y lucirse sin libremente sin temor a ser encasillados.