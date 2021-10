Chiquis Rivera: “Me da tristeza cuando critican mi cuerpo”

Chiquis Rivera se abrió a conversar sobre algunos temas que la hieren, durante su participación en el podcast “Sin Rodeos”, de Jomari Goyso. La hija mayor de la fallecida Jenni Rivera reveló que ya no se preocupa tanto como antes a la hora de desfilar por una alfombra roja, pero que le da coraje y tristeza cuando la critican por su cuerpo.

“He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje porque si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, recalcó.

Según la cantante de 36 años, la razón de las criticas radica en sus curvas. “Ya lo acepté, porque lo ven vulgar por mi cuerpo, es porque tengo un cuerpo muy sexy”, dijo para luego estallar en risas.

La artista se muestra orgullosa de su cuerpo y afirma que quiere empoderar a las mujeres que les sucede lo mismo que a ella. Hace unos días publicó en su Instagram una sesión de fotos luciendo sus muslos. “Quizás no soy de tu agrado, pero gracias a Dios, para el amor propio no es requisito”.

También en su cuenta de Twitter defendió abiertamente la diversidad de cuerpos y respondió a las críticas. “No. No soy la mujer delgada que quizás algunos quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja, pero lo que SÍ soy, es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente”, señaló.

En otro tweet posteó: “Soy una mujer real, tal como cuál. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón. Así que a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin COJONES! Rostro boca arriba Así como a @karolg I love myself… and so should you”.

No Quiero más Polémicas

Durante la conversación, la artista relató que le gustaría dejar atrás las polémicas que ha tenido en su vida. “Las personas pueden pensar que me gusta el escándalo, pero si me conocieran como realmente soy: me gusta el amor, la paz, no quiero problemas”.

“Quiero que me conozcan por mi música, mis proyectos, mis libros, por las cosas buenas que hago. Yo no quiero enfadar”, explicó tras revelar que ya sabe cuál es el método para no caer en la polémica. “No hay que responder. Yo soy muy transparente, pero hay cosas que me tengo que aguantar”.