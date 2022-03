Fotos: ¡Chiquis Rivera en llamas! Mira cómo luce con sus baby dolls favoritos

Chiquis Rivera es el fiel reflejo de que una mujer no debe ser talla 2 para verse espectacular. La hija mayor de la fallecida Jenni Rivera es una férrea defensora de la diversidad de cuerpos, empoderando a las mujeres a aceptar su cuerpo tal como es y a sentirse orgullosas de su apariencia.

La artista, de 36 años, tiene una predilección por la lencería fina y le encanta posar en diferentes modelos de baby doll para agasajar a sus más de 5.2 millones de seguidores en Instagram. Aquí te mostramos los tres modelos de esta sensual prenda con que la cantante ha hecho estallar las redes.

Para promocionar su canción “Quiero amanecer con alguien”, posó desde su cama en un baby doll blanco de líneas simples y pronunciado escote que superó los doscientos mil Me Gusta y generó más de 3 mil comentarios que destacaban su belleza y desplante.

“Quiero Amanecer Con Alguien que en la lucha por regirme me seduzca”, escribió al compartir la imagen que impactó hasta a su famoso tío Lupillo Rivera. “CHIKIS…what are you doing!!!!….Ponte ropa”, le escribió el Rey del Corrido a su sobrina.

Para Navidad sorprendió a su público con un llamativo saludo, envuelta en un baby doll rojo con lazos que asemejaban cintas, lo que la hacía ver como un regalo. La artista posó arriba de un trineo con tacones altos rojos y su cabello suelto. “Feliz Navidad a todos”, escribió al tiempo que ofrecía un 50% de descuento en su línea de productos de belleza BeFlawless.

Sin dudas, el atuendo que vistió para lanzar su nueva línea de maquillaje ha sido uno de los más aplaudidos, con más de 120 mil Me Gusta y más de mil comentarios. El glamoroso baby doll la hacía ver elegante y seductora, en color blanco con detalles plateados.

“Espectacular cuerpazo”, “Eres perfecta, todo un sueño hecho realidad desde otra dimensión”, “Hermosa piernas y fabulosa pantimedias”, y “Qué hermosa te vez, eres mi amor platónico”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Además de deslumbrar a sus seguidores con su coquetas vestimentas, Chiquis se ha enfocado de lleno en su carrera musical. En los últimos meses ha estrenado varios sencillos como “Cualquiera”, “Quiero amancer con alguien” y “El honor”. Por si no bastara con esto, ya se confirmó su participación en la próxima entrega de los Latin American Music Awards, que se realizará a finales de abril, y en donde podremos verla cantando en vivo.