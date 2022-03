Juan Rivera anuncia lanzamiento de canciones inéditas de Jenni Rivera

Un nuevo pleito familiar podría desatarse en mayo próximo en el mundo de los Rivera. Esto, debido a que Juan Rivera confirmó que lanzarán varios temas inéditos de su fallecida hermana Jenni Rivera, que datan incluso de antes de que se hiciera famosa.

Así lo confirmó en declaraciones realizadas al programa Ventaneando de TV Azteca, donde según el cantante, el lanzamiento se realizará con o sin la aprobación de los hijos de Jenni Rivera, debido a que el material le pertenece a la disquera de su padre, Pedro Rivera, llamada Cintas Acuario.

“Hay bastante material que Jenni grabó. De 2009 para atrás todo le pertenece a Acuario, del 2009 para adelante todo le pertenece a mis sobrinos. En mayo verán todo lo que se va a ser, se va a hacer algo sin exagerarles mundial”, adelantó.

De esta forma, los seguidores de la fallecida cantante podrán disfrutar de canciones que “La Diva de la Banda” grabó durante sus primeros años como solista, debido a que serán lanzados como masters para deleite de todos.

Los hijos de Jenni Rivera no se han referido al tema, sin embargo, muchos temen que el anuncio llegue a ahondar aún más las diferencias que tienen con sus tíos Juan y Rosie Rivera, por el manejo que hicieron de la herencia que les dejó su madre.

En declaraciones pasadas, Chiquis Rivera, la mayor de los 5 hijos de la cantante, reveló que el esposo de su tía Rosie robó dinero de una de las empresas que dejó su madre. Y relató los malos ratos que debieron pasar para que su tía Rosie, la albacea de Jenni Rivera, les traspasara la administración de la marca de su madre.

“Rosie lo sabía, ella se lo contó a mi hermana Jacqie. Según Rosie ella pagó ese dinero, creo que fueron como 80 mil dólares que se robaron, según Rosie lo pagó todo. Cuando mi hermana le preguntó al contador qué harían con eso, él le respondió que harían como si hubiera sido un préstamo, porque el dinero se devolvió. Pero eso no estuvo bien (…) Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado. A mi me dolió mucho esto”, señaló en esa ocasión a través de un live que realizó en su cuenta de Instagram.

Luego de que Rosie Rivera accediera a traspasar la administración de las empresas de Jenni Rivera a su sobrina Jacqie Rivera, los cinco hijos de la cantante expresaron su compromiso para mantener vivo el legado de su famosa madre.

“Quiero que nosotros 5 tengamos el control del legado de mi madre y como hermanos tengamos el control de lo que ella construyó, y tomar decisiones sobre su marca. Mi madre trabajó duro por sus hijos. Quiero ser parte de esto. Imaginamos una película sobre su vida, que cuente la historia de cómo trabajó para dejar el imperio que dejó(…) queremos cosas grandes, y juntos discutiremos cómo queremos hacer las cosas (…) Estoy orgullosos de que Jacqie se hará cargo, será una increíble CEO”, señaló Chiquis Rivera tras el bullado traspaso de la administración de los negocios de su madre.