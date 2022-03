Juan Rivera confiesa infidelidades y vicios

Juan Rivera ha estado utilizando sus redes sociales como una verdadera fuente de catarsis para sacar todo lo que tenía guardado sobre algunas de las personas más importantes de su vida. Tras repasar lo que ha sido la turbulenta relación con su famoso hermano Lupillo, el hermano menor de Jenni Rivera dedicó sentidas palabras a su compañera por los últimos 22 años de su vida y madre de sus hijos: Brenda Martínez.

En la publicación que subió a su cuenta de Instagram, acompañada de una serie de fotos de ambos en diferentes momentos de su relación, el cantante admitió que curiosamente a la persona que más ha amado ha sido a quien más daño ha provocado.

“Ella es mi esposa, mi todo. La mujer que DIOS me dio, la que me confió. ¡Cuánto cuestan los errores de la vida! Dejan heridas y secuelas que, aunque sanan seguido, no se olvidan. Para poder mejorar como ser humano hay que saber reconocer sus errores y fallas. Como he fallado yo, y a la persona que más le he fallado es a la persona que más amo. La ironía de la vida”, lamentó Juan Rivera.

El artista recordó lo jóvenes que eran cuando comenzaron su historia de amor. “Ella tenia 15 y yo 16. Me encantó desde el momento en que la vi. Recuerdo con Exactitud lo que traía puesto ese día. Recuerdo el primer beso y más importante el día que decidí: quieor estar con ella el resto de mi vida. Estábamos acostados en el suelo de su sala mientras ella hacía tarea. DIOS sabía lo que yo ocuparía en esta vida y no hay nada mejor que me pudiera haber dado. Mujer de familia, sencilla, humilde, noble, leal, resiliente, con un corazón que ama en verdad”.

En el extenso escrito que dedicó a su esposa, Rivera afirma que le sigue doliendo haberle hecho tanto daño a la madre de sus hijos. “En mi juventud y egoísmo no me importó lo suficiente para darle su lugar. No la valoré y le fallé mucho. Más algo había y hay en ella que no permitía que se rindiera. ¡Aguantó demasiado! Sería DIOS y/o amor, pero algo gracias a Dios la mantuvo junto a mí. De todo lo que he hecho en mi vida lastimarla es lo que más me duele. Ella oraba por mí, por mis vicios, infidelidades, por mi ser. Qué valor y muestra de amor. Cómo lo hizo, no lo sé, pero le agradezco que lo hizo”.

Según el hermano de Jenni Rivera, todo cambió y actualmente Brenda es la persona más importante en su vida, aunque sigue sintiendo que no la merece. “Hoy en día las cosas son diferentes. Es el ser más importante en mi vida. Todos mis sueños rodean a su alrededor, todos. Me hizo mejor hombre. Su fidelidad me ayudó a cambiar (…) Me ha dado las bendiciones más grandes de mi vida: mis hijos. Le doy gracias a Dios que puso a Brenda en mi vida. La verdad siento que no la merezco, pero lucho día a día para hacerla FELIZ”, recalcó.

El tema de las infidelidades de Juan Rivera salieron recientemente a la luz, luego de que Lupillo Rivera afirmara que su hermano pagó dinero a sus amantes para que abortarán a los niños engendrados en sus infidelidades. “Él dice que yo no cuidé a mis hijos… al menos yo los dejé vivir, los dejé ser, convertirse en un ser. No tuve que andarle pagando a viejas para que se sacaran niños, por tenerle temor de perder a la familia”, afirmó Lupillo Rivera durante un live que realizó en su cuenta de Instagram.