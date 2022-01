Lupillo Rivera afirma que su hermano pagó a sus amantes para practicarse abortos

Las diferencias entre algunos de los integrantes de la familia Rivera están llegando a niveles preocupantes y una reconciliación entre los hermanos e hijos de la fallecida cantante Jenni Rivera, parece prácticamente imposible.

En recientes declaraciones durante un live en su cuenta de Instagram, Lupillo Rivera respondió a los dichos de su hermano menor Juan, quien lo criticó en su rol de padre, afirmando que no había cuidado a sus propios hijos.

“Vaaaaa. El que MENOS ha apoyado a los sobrinos. El que más daño le causó a mi hermana Jenni, ahora se la da del HEROE jajajaja. Se atrevió a mencionar a Mis Hijos cuando ni a los suyos cuidó”, señaló Juan Rivera, luego de que Lupillo defendiera públicamente a los cinco hijos de Jenni Rivera, por el escándalo que se desató luego de que le pidieran una contabilidad a la albacea de la herencia, Rosie Rivera.

La respuesta de Lupillo no tardó en llegar, acusando a su hermano de no dejar vivir a sus propios hijos. “Él dice que yo no cuidé a mis hijos… al menos yo los dejé vivir, los dejé ser, convertirse en un ser. No tuve que andarle pagando a viejas para que se sacaran niños, por tenerle temor de perder a la familia”, afirmó.

De acuerdo a Lupillo, él se enteró de que toda la familia de su hermano Juan recibía cheques de las empresas de Jenni Rivera gracias a una de sus hijas.

“Juan corrió de la casa a su hija mayor y ella se fue a vivir unos meses con mi hija, estuvo tres meses con ella y mi hija vio que le llegaban cheques de una empresa de Jenni. Luego ella le contó que toda su familia recibía cheques, y que Abel, el esposo de Rosie también recibía cheques”.

Lupillo continuó y reveló que ha ayudado mucho a su hermano. “Te regalé 39 canciones para que a ti y a tu familia les vaya bien y sigan comiendo (…) Cuando tuve mucho dinero le ayudé a toda mi familia (…) A todos les regalé joyas”, afirmó.

Por su parte, Juan Rivera también realizó un live, donde negó haber pagado a mujeres para hacerse abortos, además admitió que sabe que ha hecho daños. “He sido causante de mucho dolor, en mi afán de defenderme, y por ser brusco para hablar, he lastimado. No ha sido mi intención. He sentido coraje, pero soy ser humano y cuando uno está lastimado lo primero que quiere hacer es lastimar”, señaló durante el live. “Lamento no ver cercana una reconciliación familiar y tal vez es lo mejor para todos”, agregó.

Juan Rivera aclaró que no está solicitando dinero a los hijos de Jenni Rivera a modo de compensación, sino que se le adeuda por el trabajo realizado.

“Mi puesto era plomero, producir música, organizar eventos, crear tiendas, etc. Llegamos a un acuerdo que se me pagaría un porcentaje de lo que yo creara (…) hice varios eventos en el cual nunca se me pagó. Se me dio un porcentaje por dos años, restan 7 años. Me acerqué a Jaqie para que me pague lo que falta” explicó.