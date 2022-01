Chiquis Rivera estalla contra su familia y afirma que alguien les robó ¿Quién fue?

Chiquis Rivera no soportó más quedarse callada y, a través de un live en su cuenta de Instagram, contó con lujo de detalles las razones que la llevaron a distanciarse para siempre de sus tíos Rosie y Juan, y de su abuela materna Doña Rosa.

La hija mayor de Jenni Rivera comenzó la transmisión explicando que se sentía en la obligación de sacar la voz y defender a sus cuatro hermanos de todos los malos comentarios que se han hecho sobre ellos, tras la salida de su tía Rosie Rivera como Directora Ejecutiva de las empresas de su madre.

“Antes que artista soy una mujer, soy una hermana, soy una hija, y me duelen ciertos comentarios que quizás algunos de ustedes ha hecho sobre todo este circo, porque sí, es un circo. Tristemente se ha vuelto un circo mi familia, me da pena, por eso yo no he querido hacer esto más grande, porque me da vergüenza, me da pena ajena todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho, se me hace de muy mal gusto. Se han dicho muchas cosas de mis hermanos que no me gustan, que me duelen y yo tengo que salir a hablar por ellos, porque ahora ellos no pueden hablar, no pueden decir nada”, explicó haciendo referencia al acuerdo que tuvieron que firmar sus cuatro hermanos con su tía Rosie para que ella aceptara retirarse de la administración de la herencia de Jenni Rivera.

De acuerdo a Chiquis, Rosie Rivera habría pedido 85 mil dólares a cambio de ceder el control de las empresas a Jaqie Rivera, y además les habría hecho firmar a sus hermanos un acuerdo de confidencialidad que les impide referirse a la situación, además de publicar un comunicado en común donde se liberaba de todo mal actuar a Rosie Rivera.

“Ayer salió este comunicado con el cual yo no estaba de acuerdo, pero dije no quiero problemas, hay que hacerlo, …ahora dicen que Johnny es un malagradecido, y me duele porque no saben la verdad de las cosas y cómo nos hemos quedado callados, pueden pensar muchas cosas pero yo estoy aquí para decirles la verdad”, adelantó.

La cantante, de 36 años, relató que recientemente se enteró que hace dos años alguien muy cercano a su tía Rosie estaba robando de la empresa Jenni Rivera Fashion.

“Rosie lo sabía, ella se lo contó a mi hermana Jacqie. Según Rosie ella pagó ese dinero, creo que fueron como 80 mil dólares que se robaron, según Rosie lo pagó todo. Cuando mi hermana le preguntó al contador qué harían con eso, él le respondió que harían como si hubiera sido un préstamo, porque el dinero se devolvió. Pero eso no estuvo bien”, señaló.

Chiquis lamentó el actuar de su tía. “Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robo, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado. A mi me dolió mucho esto”, señaló tras dar una pista directa sobre quién fue la persona que robó.

“Rosie dijo por años que ya no estaba feliz en esta posición (CEO), que le arruinó su vida, su matrimonio, y ahora sé por qué le arruinó su matrimonio, ustedes son muy inteligentes ¿o tengo que decir el nombre de quién se estaba robando el dinero?”, recalcó.

Por otra parte, afirmó que ella no estuvo de acuerdo con aceptar darle dinero a su tía Rosie para que cediera su posición. “No se me hace correcto que Rosie esté pidiendo dinero para irse, yo les dije a mis hermanos “Yo no estoy de acuerdo, no le den nada, ¿por qué? si ya se le pagó”.

Respecto a la relación con su abuelita “Doña Rosa”, Chiquis señaló que se distanciaron debido a sus comentarios. “Mi abuelita me dijo personalmente que nosotros solo queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión habíamos cagado el legado de mi mamá, y bueno es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos. No es el dinero, no es el poder, no queríamos el dinero ni la responsabilidad de tener control de los negocios”, detalló.

La artista se quebró en varias oportunidades y recalcó que está cansada de las acciones de sus tíos, adelantando que ahora su tío Juan les está pidiendo más de 300 mil dólares.

“Si ellos están felices de que ya no tienen esta responsabilidad déjennos en paz, dejen de estar hablando, enfóquense en sus negocios, mi mamá ya les ayudó suficiente, desde chiquitos, yo lo vi, yo le daba dinero a Juan y a Rosie, mi mamá los cuidó toda su vida, ¿por qué quieren mas? déjennos en paz, déjennos vivir nuestra vida, déjennos trabajar, dejen de estar pidiendo”, señaló tras recalcar de manera rotunda que no considera que debería pedirle disculpas a su tía Rosie “¿Quién debería disculparse, nosotros con ellos o ellos con nosotros?”, señaló.