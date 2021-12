Rosie Rivera describe la tóxica lealtad que sostuvo hacia su familia

Rosie Rivera está arrepentida de haber puesto a su familia antes que a su matrimonio. Así lo reveló en un video que subió a su cuenta de Instagram, donde explicó que la lealtad que tenía hacia sus hermanos y familiares era tan grande que los ponía en primer lugar, incluso antes que a sí misma.

“Yo creía que mi familia nunca me iba a dejar, que íbamos a estar unidos por siempre (…) La familia se puede distanciar, incluso si no te dejan fallecen. Mi hermana a mí me dejó, no me abandonó, pero falleció y la tenía a ella en primer lugar”, explicó tras revelar que no se relacionaba de manera saludable con sus seres queridos. “Tenía lealtad tóxica con mi familia (…) No era saludable para ellos ni para mí”, explicó.

La hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera admitió que la forma en que se relacionaba con su familia terminó por dañar su matrimonio. “Cuando todavía estaba Jeni aquí, cuando llevaba menos de un año de matrimonio, y mi esposo quería pasar tiempo conmigo, yo le decía no, tengo sueño, es muy tarde. Pero en cuanto llamaba Jeni o Lupe yo me iba. (…) le decía que ellos estaban primero, y eso empezó a molestarle”, relató.

Rivera señaló que le costó darse cuenta que estaba cometiendo un error. “Yo pensaba que Abel (esposo) estaba mal, que debía entender que mi familia estaba primero”, explicó tras detallar que cuando se hizo consciente de su error su esposo pasó a ser la persona más importante en su vida.

“Ahora Abel es mi mejor amigo, el matrimonio está mejor que nunca. Somos mejores padres, porque yo decidí ponerlo en primer lugar y eso también lo motivó a él a ponerme en primer lugar a mí”, afirmó.

Familia quebrada

Rosie Rivera ha confesado en declaraciones anteriores que se encuentra distanciada de los cinco hijos de su fallecida hermana: Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michale y Jhonny. “No sé cómo están mis sobrinos”, señaló en sus redes sociales días antes de conmemorar el noveno aniversario de la muerte de Jenni Rivera.

Por su parte, Chiquis, la hija mayor de Jenni Rivera explicó en detalle qué gatilló el quiebre con su tía, end eclaraciones realizadas en su podcast Chiquis and Chill. “Hace tiempo que teníamos nuestras dudas, pero yo no quería entrar en ese tema porque sabía que generaría problemas. En enero de 2021 decidí escuchar a mi hermano y contratar a un abogado para saber cómo estaban las finanzas de los negocios y del fondo que dejó mi madre. Jhonny es quien ha estado tratando con el abogado, y lo que solicitó (a mi tía) no fue una auditoría, sino una contabilidad. Como beneficiario él tiene derecho a pedirlo y mi tía Rosie tenía la obligación de darnos esa información anualmente, pero nunca lo hizo (…) y cuando se lo pedimos se armó un gran revuelo y no entendimos por qué. Yo pienso que el que nada hace nada teme”, relató la cantante de 36 años.

Rosie ha confirmado además que también se encuentra alejada de su hermano, el cantante Lupillo Rivera, pero se desconocen los hechos que provocaron el quiebre. A quienes aún mantiene en su vida es a su madre, más conocida como Doña Rosa, y a su hermano Juan.