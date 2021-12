¿Qué harán los hijos de Jenni Rivera en el noveno aniversario de su muerte?

Este viernes 12 de diciembre se cumplen nueve años del accidente aéreo que cobró la vida de la cantante mexicana Jenni Rivera y de seis personas más que la acompañaban en el vuelo que realizó en México. Sus cinco hijos Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny tienen algunas tradiciones para juntos recordar a su madre.

Según declaraciones dadas por la hija mayor del clan, Chiquis Rivera, en su podcast semanal Chiquis and Chill, esta conmemoración será algo diferente, puesto que existen varias fisuras al interior de la familia. “Quiero hablar solo por mi, pero sí es cierto que estoy distanciada de mi abuela, y también de mis tíos Rosie y Juan (…) No veo muy posible que pasemos este aniversario en la casa de mi abuela”, señaló.

De acuerdo a la cantante, el motivo que la distanció de su abuela materna, conocida como Doña Rosa, se debe a que ella habló cosas que no debió sobre sus hermanos Jenicka y Jhonny. “Yo soy muy protectora de mis hermanos y si alguien los lastima a ellos también me lastima a mí (…) ella hizo declaraciones públicas sobre ellos y también dijo algunas cosas sobre mí sin hablarlo con nosotros antes”, indicó.

Por otra parte, la artista informó que también está distanciada de los hermanos de su madre: Rosie y Juan, por temas ligados a la administración de la herencia de su madre. “No estoy enojada con ellos, pero sí decepcionada, porque las cosas se dieron de una forma en la que no lo esperaba”, explicó.

Con tal escenario, la artista, de 36 años, señaló que espera poder reunirse con sus cinco hermanos en su nuevo hogar y hacer juntos todas las cosas que su madre disfrutaba. “Si ellos quieren nos reuniremos, comeremos su comida favorita y veremos las películas que a ella le gustaban, escucharemos su música fuerte y orgullosos, y simplemente la recordaremos”, relató.

Chiquis no pudo contener las lágrimas tras recordar a su progenitora. “La extraño mucho, aún necesito de sus abrazos, sus besos. Ella daba los mejores abrazos, nunca olvidaré su aroma y lo bien que se sentía tenerla cerca. Necesito a mi madre (…) Han pasado 9 años, pero para mí aún se siente como si hubiera sido ayer”, señaló.

A pesar de que madre hija se encontraban distanciadas al momento de la muerte de la artista, debido a que Jenni había acusado a Chiquis de haberse acostado con su esposo, Chiquis nunca dejó de admirar a su madre.

“Estoy orgullosa de ser su hija (…) admiro la mujer que era, una luchona, valiente, apasionada. Siempre me decía si me cierran una puerta en la cara no me importa, yo buscaré una ventana y me las arreglaré para entrar (…) Siento que representaba muy bien a las mujeres latinas”, agregó.

La cantante finalizó sus palabras dando un consejo a todos sus seguidores. “Honren a sus padres cada día. Nunca saben lo que pasará y cuándo no los podrán volver a ver. Aprecien a sus seres queridos, tómense el tiempo de visitarlos y llamarlos para saludarlos”, recalcó.