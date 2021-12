Resumen 2021: Las fotos más atrevidas de Chiquis Rivera

La cantante Chiquis Rivera ha vivido un 2021 con altos y bajos. Por una parte, ha emprendido nuevos proyectos, debutando en la conducción y producción del programa “Lo Mejor de Ti con Chiquis” (Universo), y lanzando sus sencillos “Cualquiera” y “Mi problema”, esto sin contar que encontró nuevamente el amor y vive una apasionada relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, de quien se ha declarado “totalmente enamorada”.

Haciendo contraste a su felicidad, se cuentan sus problemas familiares, tras el quiebre con sus tíos Rosie y Juan Rivera –por la herencia de su madre– así como el distanciamiento de su abuela materna Doña Rosa, y las dificultades para poder concretar su anhelado divorcio de Lorenzo Méndez, el cual tramita hace más de un año.

En el aspecto de su vida donde solo se cuentan éxitos ha sido en la interacción con su fiel público, quienes agradecen cada imagen o video que la artista, de 36 años, se anima a compartir con ellos. Entre las imágenes de Instagram más aplaudidas por su audiencia este 2021 figuran provocadoras imágenes donde se ve radiante y orgullosa de su cuerpo.

Un total de 224 mil Me Gusta y más de 9 mil comentarios generó la imagen de su retaguardia que publicó en mayo para promocionar su crema anticelulitis. “Yo, como muchas mujeres, sufro de celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mí formular un producto que no sólo me ayude a mí, sino también a otras mujeres que comparten este “dilema”. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”, escribió, desatando una oleada de atrevidos comentarios.

Como Dios la trajo al mundo y arropada solo con una sábana, posó desde su cama enviando un sugerente mensaje. “Me suelto el pelo pa ti, solo pa ti”, escribió coqueta.

Más tarde, se encargó de enviar un contundente mensaje sobre lo importante que es aceptarse y no caer en los estereotipos típicos de belleza. “Quizás no soy de tu agrado, pero gracias a Dios, para el amor propio no es requisito”, escribió en la sesión donde lució orgullosa sus muslos con un provocativo short.

Y, haciendo gala de un refinado gusto, lució un glamoroso y escotado baby doll blanco, para promocionar su línea de productos de belleza. La foto obtuvo 115 mil Me Gusta y más de mil halagadores comentarios.

Para enviar su saludo navideño, optó por posar con un baby doll rojo, a bordo de un trineo, dejando a sus seguidores felices.

Con más ropa, pero igual de feliz, la hija mayor de Jenni Rivera también ha compartido las fotos de las soñadas vacaciones que disfrutó junto a sus hermanos en Colorado, y en las cuales también participó su novio Emilio Sánchez, de 31 años.