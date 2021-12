Lorenzo Méndez pide un especial deseo para Chiquis Rivera

A pesar de las diferencias que han tenido tras su ruptura amorosa y de que aún no logran concretar su divorcio, Lorenzo Méndez tiene los mejores deseos para Chiquis Rivera. Así lo reveló en declaraciones al programa Ventaneando, mientras se encontraba trabajando en Ciudad de Juárez, México.

El ex integrante de la banda El Limón, fue interceptado por los periodistas para preguntarle por el estado de su divorcio con Chiquis, el cual ha tardado más de un año y aún no se ha concretado. Luego de explicar que el proceso no ha avanzado porque son muchos los documentos que le están solicitando sobre su situación financiera, Méndez reveló que desea que su ex pareja pueda reconciliarse con su familia.

“Que Dios la bendiga, yo quiero muchísimo a la familia. Espero arreglen el desmadre que cargan. Se les desea lo mejor”, señaló el cantante, de 35 años, al programa Ventaneando sobre el quiebre familiar de Chiquis Rivera con sus tíos Rosie y Juan -el cual se generó cuando la artista y sus cuatro hermanos les solicitaron, a través de un abogado, una contabilidad para aclarar cómo ha sido administrada la fortuna que dejó su madre, Jenni Rivera.

Respecto a los cuatro años que vivió junto a la cantante, de 36 años, en los cuales tuvieron buenos y malos momentos, y más de una controversia, el participante del programa Así se Baila, de Telemundo, afirmó que siempre la recordará. “Es una etapa, un capítulo de mi vida que nunca voy a olvidar (…) y agradecido con Dios, con ellos (la familia)”, señaló.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez mantuvieron una relación de cuatro años. Se casaron el 29 de junio de 2019, y en octubre del 2020 la hija mayor de Jenni Rivera interpuso una demanda de divorcio. “Con el corazón pesado les informó que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria (…) Estamos sumamente agradecidos por el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento”, publicó en ese entonces Chiquis en sus redes sociales.

Tras el quiebre, Doña Rosa, abuela materna de Chiquis, señaló que su nieta le había contado que Méndez la agredía, sin embargo, Chiquis nunca lo confirmó. Rápidamente, Méndez salió a desmentir que hubiera maltratado a la cantante y todo quedó en nada.

La polémica entre la pareja continuó cuando Chiquis rehizo su vida y comenzó una relación amorosa con el fotógrafo Emilio Sánchez, de quien hoy se declara “Totalmente enamorada”.

Al enterarse del romance entre Chiquis y Sánchez, el cantante, de 35 años, señaló que él era su amigo. “Este muchacho pues era compa, este con el que anda ahorita, era amigo, era compa. Pero pues nada, mira, no pasa nada. Él sabía que estábamos juntos. De hecho su familia fue hasta a mi boda”, reveló Méndez durante una entrevista en el programa Suelta la Sopa, de Telemundo.

Por ahora el artista no ha hecho pública ninguna relación amorosa y afirma que está “enfocado en trabajar”. ¿Se hará realidad su noble deseo para Chiquis este 2022?