Chiquis Rivera se prepara para ser madre junto a Emilio Sánchez

Hasta hace poco Chiquis Rivera confesaba que le daba miedo ser madre, principalmente porque temía que la maternidad afectara su carrera. Sin embargo, su noviazgo con el fotógrafo Emilio Sánchez la ha hecho cambiar de opinión.

En la reciente emisión de su podcast Chiquis and Chill, la cantante de 36 años anunció que ya no utiliza ningún método anticonceptivo. “Trataré de embarazarme de manera natural con mi actual pareja, no estoy usando nada para impedir un embarazo, si pasa es porque tenía que ser así”, reveló para sorpresa de sus fans.

Por otra parte, la artista relató que como plan B congelará sus óvulos, en caso de que no pueda embarazarse de manera natural o si en el futuro, por ejemplo, su hermano Johnny quisiera convertirse en padre junto a su pareja.

“Pienso que debí haber congelado mis óvulos antes, mientras más temprano se realice es mejor (…) el reloj corre y no quiero arrepentirme en el futuro por no haberlo hecho”, explicó.

Durante el programa, Chiquis entrevistó a Shahin Ghadir, su doctor, quien señaló que lo ideal es que las mujeres congelen sus óvulos entre los 20 y 27 años, puesto que es la etapa de mayor fertilidad.

En la emisión, la empresaria y conductora de televisión confesó que sufre de endometriosis, enfermedad que resta posibilidades de quedar embarazada. “Nunca había comentado esto, pero me descubrieron endometriosis y también tengo un quiste en un ovario. Por eso no congelé mis óvulos antes, ya que si ingería hormonas alimentaria más el quiste”, explicó.

Muy enamorada

En declaraciones anteriores realizadas en su podcast Chiquis and Chill, la hija mayor de Jenni Rivera reveló que nunca se había sentido tan feliz con una pareja como ahora. Emilio Sánchez, de 29 años, también se ha declarado enamorado de la artista.

“Él me hace feliz, Emilio me ha hecho pensar más de lo que nunca pensé en mi vida en tener hijos. Él sería un maravilloso padre y me sentiría a salvo casándome con él y teniendo hijos con él. Él es el elegido, cada día me enseña algo nuevo. (…) Emilio no tiene hijos y quiere tenerlos”, reveló la intérprete de “Cualquiera”.

Emilio Sánchez nació en Santa Mónica, CA, es fotógrafo y director. Ha fotografiado a diversas modelos y celebridades. La pareja se conoció el año 2020 durante una sesión de fotos para el video de la canción “Jolene”, de Chiquis. En esa época Chiquis aún estaba relacionada con Lorenzo Méndez. Sin embargo, una vez soltera, este año se reencontró con Sánchez en una fiesta de la cantante Becky G, e inmediatamente se volvieron inseparables.