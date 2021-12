Chiquis se refiere a la deslealtad de su familia

Todo parece indicar que no existen posibilidades de un acercamiento entre los hijos de Jenni Rivera y su tía Rosie, quien desde la muerte de la cantante se ha hecho cargo de administrar la inmensa fortuna que dejó. El quiebre ocurrió cuando Johnny, el hijo menor de Jenni Rivera, solicitó un informe a sus tíos Rosie y Juan sobre cómo se ha administrado la herencia de su madre.

Así lo explicó Chiquis Rivera durante la emisión de su podcast Chiquis and Chill hace unos meses. “Como beneficiario él tiene derecho a pedirlo y mi tía Rosie tenía la obligación de darnos esa información anualmente, pero nunca lo hizo (…) y cuando se lo pedimos se armó un gran revuelo y no entendimos por qué. Yo pienso que el que nada hace nada teme”, lamentó la cantante.

Hasta el momento su tía Rosie se había mantenido en silencio sobre el conflicto, pero en un video del canal de Youtube de su hermano Juan, demostró lo afectada que está por toda la situación. Entre lágrimas relató una triste situación que vivió en la calle. “Estaba en un restaurante y ordené. Una muchacha le dijo a un muchacho ‘mira se parece a la hermana de Jenni’ (…) Y el chico, detrás de mí dijo ‘sí, se parece a la Rosie, nada más que Rosie es ratera‘”, describió.

Además, reflexionó que este año le ha enseñado mucho. “Me fijé que mucha gente no está, que mucha familia ya no me sigue (…) yo pensé que solo había perdido a los hijos de Jenni, yo sabía que perdí a Lupe y Gustavo hace unos años, y te pones a pensar en quien más no cree en ti”, reveló llorando.

En el video se puede ver a la madre de Jenni Rivera junto a sus hijos Rosie y Juan, enviando bendiciones a los 5 hijos de la artista. “Bendice señor a Chiquis, bendice a John, a Jacqie a Mickey y a Jenicka, te pedimos señor que te glorifiques en sus vidas”.

Si bien Chiquis no se ha referido al video, dejó claro que hay personas de su familia a las que sacó de su vida. “La lealtad es un gran rasgo que hay que tener, pero la lealtad TÓXICA es una historia completamente diferente. Conoce la diferencia, incluso cuando se trata de familia”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Por si no faltara con esto cerró con otro comentario dirigido al público. “Que se les quite el hábito de decirle a las personas: ‘bueno, pero es tu mamá’, ‘Sigue siento su papá’, ‘Es que es tu hermano’, ‘Es que es tu sangre’, TOXICO es TOXICO, no importa si es tu FAMILIA o no. Tienes permitido y estás en tu derecho de alejarte de las personas que constantemente te lastiman; escribió.