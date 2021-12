¿Se complica el divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez?

Chiquis Rivera no podrá terminar 2021 divorciada de Lorenzo Méndez. En pasadas declaraciones, la cantante, de 36 años, lamentó que su ex aún no firmara el divorcio, señalando que ella había realizado todas las gestiones para que el proceso avanzara. Sin embargo, de acuerdo a recientes declaraciones realizadas por Méndez al programa Ventaneando “aún no hay nada para firmar”.

Por alguna razón el proceso no avanza, y eso preocupa a Chiquis, quien ya rehizo su vida amorosa y se encuentra en una sólida relación con el fotógrafo Emilio Sánchez, de 29 años. La pareja incluso ya está pensando en matrimonio e hijos.

“Él me hace feliz, Emilio me ha hecho pensar más de lo que nunca pensé en mi vida en tener hijos. Él sería un maravilloso padre y me sentiría a salvo casándome con él y teniendo hijos con él. Él es el elegido”, señaló la artista en declaraciones realizadas en su podcast Chiquis and Chill.

De acuerdo a las declaraciones de Méndez al programa Ventaneando, el proceso no ha avanzado porque siguen pidiéndole documentos sobre su situación financiera, los que incluyen una lista detallada de sus bienes, estados financieros, ingresos, egresos y sus comprobantes de pago de impuestos de los últimos años, entre otros.

“Siguen pidiendo papeles, eso es todo, no hay más. Todavía no hay nada que firmar (…) Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro… yo nada más quiero firmar”, afirmó.

Ante la interrogante de si él le estaría solicitando dinero a Chiquis para estampar su firma, el ex integrante de la banda El Limón dijo: “Sí, le estoy pidiendo como cinco millones”, para luego dejar claro que se trataba solo de una broma.

La pareja se casó bajo el régimen de bienes separados el 29 de junio de 2019. El 19 de octubre de 2020 Chiquis interpuso una demanda de divorcio. La pareja estuvo casada por poco más de un año, pero mantuvo una relación total de 4 años, en los cuales vivieron juntos en la residencia de la cantante en Los Ángeles, CA.

A diferencia de Chiquis, Méndez dejó claro que aún no rehace su vida amorosa y que por ahora solo está enfocado en su trabajo. “Tal vez puede sonar un poco feo, pero lo que me importa ahora es el trabajo, quiero enfocarme en trabajar”, recalcó.

A pesar de su quiebre, el artista, de 35 años, tuvo cálidas palabras sobre su unión con Chiquis. “Es una etapa, un capítulo, una página en mi vida que nunca voy a olvidar. Estoy agradecido con Dios”, señaló sobre su unión con la hija mayor de Jenni Rivera. ¿Será que aún no puede olvidar a la intérprete de “Cualquiera”?.